Montpellier Accuse le Coup Après sa Défaite Face à Lyon

Montpellier a subi une défaite humiliante face à Lyon (1-4) lors de la 22e journée de Ligue 1. Le club héraultais, qui encaissait sa troisième défaite consécutive, a été largement dominé en deuxième période. Les défaillances défensives et le manque de rigueur ont été les caractéristiques de cette performance décevante.

Montpellier a subi une défaite humiliante face à Lyon (1-4) dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1 . Le club héraultais, qui encaissait sa troisième défaite consécutive, a implosé en deuxième période avec trois buts, dont deux en quelques minutes. Cette performance a suscité la colère de Jean-Louis Gasset et Benjamin Lecomte, qui espèrent un sursaut de leur équipe dans les prochaines semaines.

Montpellier, affaibli par les absences de plusieurs joueurs clés en défense (Omeragic, Sagnan, Maksimovic, Sylla), a été mis à mal par une attaque lyonnaise en forme. Bamo Meïté, en particulier, a semblé en difficulté. « Quand on fait des entames de mi-temps comme ça, c'est dur de gagner un match. Quand on fait autant d'erreurs défensives, c'est dur de gagner un match », a commenté Gasset. Les défaillances défensives et le manque de rigueur ont été les caractéristiques de cette équipe de Montpellier qui s'enfonce davantage dans la crise avec cette troisième défaite de rang. Les deux buts encaissés en moins de dix minutes après la pause (2-1 à la 51e puis 3-1 à la 53e) ont été un coup dur, alors que Montpellier avait réussi à revenir au score avant la pause. « On a réussi à les mettre à mal et à égaliser. Puis, patatras. Le début de la seconde période est pareil. On prend deux buts en trois minutes. C'est dur d'exister dans un tel match », s'est exprimé Lecomte. « J'ai vraiment la rage ! Je ne comprends pas comment on peut montrer ce visage en première période et se liquéfier comme ça en seconde. Il va falloir discuter de ces choses entre nous pour essayer de gommer ça. Nos concurrents n’ont pas enregistré de bons résultats. À nous de donner plus, de faire un match de 90 minutes et pas de 45 », a ajouté Gasset, avant d'insister : « On est toujours dans l'espoir de faire un exploit car on l'a déjà fait. On se dit que l'on joue mieux contre les grosses équipes. Pour cela, on doit être rigoureux et plus présents ». Montpellier, toujours dernier avec 15 points, ne compte pas baisser les bras. Pour réaliser un miracle en fin de saison, il faudra cependant corriger les erreurs commises ces dernières semaines.





Eurosport_FR / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ligue 1 Montpellier Lyon Défaite Football Français Démotivations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lyon accroché par Nantes sur le fil, Montpellier renverse Toulouse, Lens solide contre AngersLors de la 19e journée de Ligue 1, ce dimanche, Lyon a concédé le nul contre Nantes en fin de match (1-1) et s'éloigne du podium. Lens s'est imposé contre Angers (1-0) tandis que Montpellier a renversé Toulouse (1-2) et n'est plus lanterne rouge du Championnat.

Lire la suite »

Montpellier face à Lyon : La remobilisation après les reversMontpellier, après deux défaites à domicile contre Le Havre en championnat et en Coupe de France, devra se remobiliser face à Lyon, potentiel champion d'Europe. L'entraîneur Yannick Chandioux insiste sur la nécessité de trouver des solutions rapides et de montrer une meilleure concentration et densité défensive.

Lire la suite »

Ligue 1: Lyon remonte et enfonce MontpellierLyon, désormais dirigé par Paulo Fonseca, a confirmé son regain de forme en surclassant (4-1) Montpellier, la lanterne rouge, dimanche à la Mosson lors de la 22e journée de Ligue 1.

Lire la suite »

Lyon domine Montpellier grâce à un Nuamah décisifLyon s'impose 4-1 face à Montpellier grâce à une performance étincelante d'Ernest Nuamah qui inscrit un but et offre une passe décisive. Malgré une bonne prestation de Savanier et Mikautadze pour Montpellier, le défenseur Meïté est un véritable point faible pour son équipe.

Lire la suite »

Déception à Montpellier après une lourde défaite contre LyonL'attaquant Andy Delort exprime sa déception après la défaite de Montpellier face à Lyon, soulignant que le score ne reflète pas complètement le contenu du match. La mission maintien de Montpellier se complique suite à cette défaite.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 févrierNotre pronostic : Lyon ne perd pas à Montpellier et les deux équipes marquent (1.82)

Lire la suite »