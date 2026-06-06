Montpellier à Lyon pour la dernière journée de Top 14

Montpellier se déplace au stade Gerland pour affronter Lyon dans la dernière journée de la saison de Top 14. Les Cistes tenteront de décrocher la 2ème place du classement et une demi-finale directe.

Pour la dernière journée de la saison de Top 14 , Montpellier se déplace au stade Gerland pour affronter Lyon , ce samedi 6 juin à 21 h 05.

Joan Caudullo et son staff continue de gérer leur effectif lors de cette rencontre. Malgré l'enjeu, l'entraîneur fait tourner en partie son effectif par rapport à la semaine passée. La première ligne tourne complétement avec les entrées de Forletta, Tolofua et Hounkpatin. La deuxième ligne reste inchangée alors que Nouchi retrouve une place de titulaire dans la troisième ligne.

La charnière ne bouge pas avec Coly en demi d'ouverture associé à Price après une première réussie la semaine passée. A l'arrière, on notera le retour de Hogg alors que Banks glisse sur l'aile. Dernière journée de la phase régulière du Top 14 pour l'ensemble des clubs. Nos Cistes tenteront de décrocher la 2ème place du classement à Lyon.

Montpellier a encore toutes les cartes en mains pour s'assurer la seconde place et une demi-finale directe sans passer par le barrage de tous les dangers. L'équation est simple, Contre Lyon qui n'a plus rien à jouer dans ce championnat, Montpellier fera figure de favori avec ses 9 succès consécutifs toutes compétitions confondues et qui reste sur deux succès à l'extérieur.

Bienvenue dans ce direct commenté de l'ultime journée de Top 14 entre Lyon et Montpellier, ce samedi 6 juin à 21 h 05. Les compos de LOU - MHR : Hogg à l'arrière et Coly à l'ouverture, Lyon sans Lorre pour la 100e de Gerland. Le reste, je m'en moque : à Lyon, le MHR ne veut pas dépendre des autres pour aller chercher une deuxième place en Top 14.

On ne sent pas les mecs fatigués : malgré un bloc de douze matches, comment le staff du MHR a préparé physiquement son équipe





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