Montpellier : 2 120 logements G interdits à la location dès 2025

A partir du 1er janvier 2025, les logements classés G seront interdits à la location à Montpellier, comme dans le reste du pays. L'office HLM de Montpellier possède seulement 8 logements de cette classe, mais la Ville se prépare à lutter contre les locations illégales et à réhabiliter les logements F avant 2028.

Dans le cadre de la lutte contre les passoires thermiques, les logements classés G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. A Montpellier, 2 120 logements sont concernés. C’est moins qu’au niveau national, précise Michel Calvo. « Notre parc est plus récent », indique-t-il. Les propriétaires de logements G ont l’obligation de remplir une déclaration de non location. Mais l’élu soupçonne une partie de les louer à des étudiants. Il complète : « C’est le début d’un processus.

Un tiers tentera l’illégalité. On embauche pour essayer d’aller les chercher. On lutte pour réduire les logements G comme pour les Airbnb. » En 2028, ce sont les logements F qui seront interdits. A Montpellier, on en dénombre 5 180. L’office HLM de Montpellier ne possède que 8 logements G. Tous sont situés dans l’Ecusson et proviennent des droits de préemption exercés par la Ville sur des logements insalubres. Le hic : « Les artisans ne prennent pas ces marchés car ils sont difficiles d’accès ». Au total, ACM a investi 30 M€ en 2024 pour des travaux de performance énergétique. 17 M€ ont permis de réhabiliter les ensembles Uranus, Sablons, Tournezy, Val de Croze et Cité Olympique. 13 M€ ont été consacrés aux changements de composants (travaux d’étanchéité, remplacement des menuiseries ou de chaudières, ravalement de façades, isolation thermique). En 2025, ACM augmente son budget : 27 M€ pour les grosses réhabilitations et 16 M€ sur les changements de composants. Le parc HLM comporte 144 logements classés F qui devront être réhabilités avant 2028.





Midilibre / 🏆 16. in FR

