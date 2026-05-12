Montigny-en-Arrouaise (Aisne) : village où les habitants paient deux fois moins cher leur électricité et recharge gratuitement leur véhicule électrique

Dans le village de Montigny-en-Arrouaise (Aisne), les habitants paient leur électricité deux fois moins cher qu'ailleurs depuis quatre ans. Ils peuvent également recharger gratuitement leur véhicule électrique aux bornes de la commune, indique L'Union. Une situation rendue possible grâce à une initiative portée par le maire écologiste, Christophe Parent.

Dans le village de Montigny-en-Arrouaise (Aisne), les habitants paient leur électricité deux fois moins cher qu’ailleurs depuis quatre ans. Ils peuvent également recharger gratuitement leur véhicule électrique aux bornes de la commune, indique L’Union.

Une situation rendue possible grâce à une initiative portée par le maire écologiste, Christophe Parent. Pour accélérer la transition énergétique de ses 320 administrés et réduire leur dépendance aux énergies fossiles, l'élu a décidé de produire localement de l'énergie verte.

'Convaincu par le solaire', il a fait installer 19 blocs de panneaux solaires sur les toits des bâtiments communaux et chez certains particuliers, explique TF1 Info. Une communauté énergétique locale Pour répartir les bénéfices de cette production, les habitants et la commune se sont regroupés au sein d'une communauté énergétique. L'électricité produite est d'abord utilisée par ceux qui la génèrent. Le surplus est ensuite redistribué aux adhérents de l'association.

La part produite par la commune alimente notamment les bornes de recharge électriques, accessibles gratuitement à tous. Lorsque la production d'électricité n'est pas suffisante, notamment en raison d'un manque d'ensoleillement, 'le complément pour les bornes est pris sur le réseau payant', précise le maire. Le coût est alors assumé par le budget communal. Pour compléter la production d'énergie solaire, l'élu souhaite désormais installer deux éoliennes.

Côté finances, Christophe Parent met en avant le faible reste à charge pour la commune. Le financement des panneaux solaires a en effet été pris en charge à 80 % par des subventions nationales.

'Pourquoi voulez-vous faire payer quelque chose que vous ne payez pas vous-même ? ', lance-t-il auprès du quotidien local. Réélu en mars dernier, l'élu est aujourd'hui sollicité par de nombreux représentants d'intercommunalités souhaitant s'inspirer de son système





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