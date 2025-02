Montereau se lance dans l'univers du eSport avec un événement inédit

Une association monterelaise organise le second Mont Royal Esport, une journée dédiée à l'eSport avec des tournois, de nouvelles activités et une rencontre historique entre deux équipes du département.

En France, la popularité de l'e Sport ne cesse de croître année après année. Des événements de plus grande envergure, des équipes plus organisées et une implication accrue des pouvoirs publics marquent cette dynamique. Cependant, la Seine-et-Marne, jusqu'alors, semblait en retrait par rapport à cette tendance. Heureusement, plusieurs acteurs du monde de l'e Sport souhaitent changer la donne.

Mikail Aydogdu, président et fondateur de la première association monterelaise dédiée à l'eSport, créée en septembre 2023, est à l'initiative d'un événement qui pourrait s'imposer comme une référence dans le domaine en Seine-et-Marne.



« En Seine-et-Marne, les gens n'ont jamais vu ça », affirme-t-il. Mikail Aydogdu organise, dimanche 16 février, la deuxième édition du Mont Royal Esport, dans le cadre grandiose du Majestic, la nouvelle salle de spectacle de Montereau. Cet après-midi 100 % gaming succède à des qualifications qui ont eu lieu fin 2024 et offrira une plateforme pour les finales locales de trois tournois : Tekken 8 (1 contre 1 entre Faiz et Marveen), Call of Duty Black Ops (4 contre 4 entre FKSA et Ops Dead) et FC 25 (2 contre 2 entre Brothers et FC Baiss).



Le véritable point culminant de la journée sera la première confrontation entre deux équipes du département, celle de Montereau, qui sera officiellement inaugurée lors de cet événement, et celle de Melun, Orehus. Le match, qui se déroulera sur Rocket League (un mélange de jeu de course et de jeu de football), sera inédit et se déroulera sur une scène digne d'un événement majeur. « Il n'y a jamais eu de rencontre de ce type, encore moins sur une scène comme le Majestic. Même pour organiser, c'est complexe, car je n'ai aucun exemple similaire sur lequel me baser. En Seine-et-Marne, les gens n'ont jamais vu ça. Les conditions seront un peu les mêmes que ce que l'on peut voir sur Paris », explique Mikail.



Cet événement pourrait devenir un pilier essentiel du développement de l'eSport en Seine-et-Marne. Il bénéficie du soutien de la municipalité et de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, qui souhaite développer des lieux comme le Majestic, des « arènes » pour l'eSport dans le département. « Grand Paris Sud m’a suivi dans ce projet parce qu’ils veulent des lieux comme le Majestic, des sortes d’arènes pour développer le Esport dans le département », précise Mikail. « On espère que cet événement débloque d’autres situations et pourquoi pas organiser des tournois avec toutes les équipes de Seine-et-Marne », ajoute-t-il avec enthousiasme.



Outre les rencontres, de nombreuses activités prendront place au Majestic pour plaire à un large public. De la réalité virtuelle en passant par des simulateurs de voiture, des jeux rétro, des consoles dernière génération et d'autres surprises, l'événement promet un spectacle complet. « L'année dernière, c'était un tournoi, mais cette année, ce sera un vrai spectacle », conclut Mikail Aydogdu.





