Le manager du Vannes Rugby Club se confie sur la victoire en finale de Pro D2 contre Provence Rugby, la montée en Top 14 et le rôle du soutien des supporters. Il souligne l'humilité du groupe et la stabilité du staff comme clés de cette saison quasi parfaite.

Le manager du club vannetais, Jean-Noël Spitzer , a exprimé un profond soulagement après la victoire获得 against Provence Rugby (18-14) ce samedi en finale de Pro D2 , une victoire qui assure la montée en Top 14 après une saison quasi parfaite.

Ce succès couronne une saison de régularité exceptionnelle, bien que le manager rappelle que laRoute était semée d'embûches. Spitzer souligne que la stabilité du staff technique, maintenue grâce au travail des dirigeants, a été un facteur clé. Il reconnaît également la qualité de l'adversaire, Provence Rugby, qu'il considère comme l'une des deux meilleures équipes de la division, malgré une dynamique différente en fin de saison.

Le match, serré jusqu'au bout, ne s'est joué que de quelques points, renforçant l'idée que les deux équipes se tenaient de près. Le manager évoque la dimension émotionnelle de cette finale, marquée par l'omniprésence des supporters, présents en nombre et fidèles même lors de la descente la saison précédente. Ce soutien populaire, selon lui, a été un moteur supplémentaire et symbolise l'attachement de toute une région au club.

Interrogé sur les perspectives en Top 14, Spitzer reste modeste mais confiant, insistant sur la nécessité de savourer d'abord ce titre avant de se projeter dans l'élite. Il salue l'effectif en place, deemed prêt à relever les nouveaux défis, et rappelle l'humilité collective qui, selon lui, a permis de rester solide dans les matchs à enjeu. En conclusion, cette montée représente bien plus qu'une simple performance sportive : elle incarne la résilience d'un club et d'un territoire.

La saison, construite sur la durée, démontre la capacité du groupe à transformer l'adversité en force. Spitzer, tout en reconnaissant l'exigence du Top 14, appelle à profiter pleinement de l'instant présent, sans précipitation Quant aux dirigeants, leur rôle dans le maintien de la stabilité est salué comme un élément déterminant de cette réussite collective.

Le club entre désormais dans une nouvelle ère, avec l'ambition de confirmer son niveau mais aussi de préserver son identité et son esprit d'équipe, qui ont fait sa force cette saison





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