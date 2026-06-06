Montée en Top 14 : le manager de Vannes envoie un message clair à ses dirigeants

À peine champion, le manager de Vannes, Jean-Noël Spitzer, envoie un message clair à ses dirigeants : il faut qu'ils assument. La nouvelle montée en Top 14 doit être l'occasion de renforcer l'équipe et d'améliorer les infrastructures, selon lui. Spitzer a en effet tiré les leçons de la saison précédente et demande des changements dans le staff et sur le terrain pour rivaliser sur la durée. Il est déjà tourné vers la saison prochaine et souhaite que le club soit plus crédible. Il espère également que la délocalisation à Rennes ne sera pas un coup d'épée dans l'eau et que le stade de la Rabine sera à la hauteur en Top 14.

À peine couronné champion, le manager de Vannes , Jean-Noël Spitzer , envoie un message clair à ses dirigeants : il faut qu'ils assument. La nouvelle montée en Top 14 doit être l'occasion de renforcer l'équipe et d'améliorer les infrastructures, selon lui.

Spitzer a en effet tiré les leçons de la saison précédente et demande des changements dans le staff et sur le terrain pour rivaliser sur la durée. Il est déjà tourné vers la saison prochaine et souhaite que le club soit plus crédible. Il espère également que la délocalisation à Rennes ne sera pas un coup d'épée dans l'eau et que le stade de la Rabine sera à la hauteur en Top 14





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