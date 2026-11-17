À Montauban, la municipalité réagit au rapport de la CRC sur sa gestion 2019-2025. Didier Lallemand et Bernard Loustaunau traitent des points budgétaires et éthiques.

La municipalité de Montauban a officiellement répondu aux conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes d'Occitanie. Ce document examine la gestion de la commune entre 2019 et 2025. Le conseil municipal de la cité d'Ingres a accueili cette présentation le lundi 16 novembre 2026.

Réponse officielle du maire Didier Lallemand

Didier Lallemand, maire de Montauban, a présidé cette séance sous le regard de l'ancienne maire Marie-Claude Berly. L'objectif était de traiter les remarques formulées par les commissaires de la chambre. La discussion a duré environ une heure pour aborder tous les points soulevés.

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Bernard Loustaunau, quatrième adjoint aux finances, a mené l'exposé principal. Il a souligné la lourde tâche de répondre à ces critiques sans être en fonction durant la période étudiée. Son rôle consiste à expliquer les mesures correctives prises par l'exécutif local.

Droits de l'opposition et éthique publique

La chambre régionale des comptes a insisté sur le droit d'expression des élus locaux. Le rapport pointait du doigt la durée des interventions en séance. La réponse de la mairie est sans équivoque. La durée maximale pour les prises de parole a été supprimée.

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Bernard Loustaunau a affirmé que le bon sens guide désormais les discussions. La ville a également renforcé sa politique de prévention des conflits d'intérêts. Cette démarche s'appuie sur les recommandations de l'Agence française anticorruption. La charte de l'élu a été votée lors du conseil d'installation.

Les déclarations d'intérêts sont devenues plus exhaustives. Les élus doivent préciser leurs implications associatives. Cette transparence vise à éviter tout déport lors des votes sensibles. La commune applique désormais le guide de l'achat public à la lettre.

Précisions budgétaires et commande publique

Le rapport d'orientations budgétaires faisait partie des critiques. Le document est passé de moins d'une page à plus de vingt-sept pages entre 2019 et 2026. La chambre juge ce contenu diluant pour les citoyens.

Bernard Loustaunau a remercié les services financiers pour ce travail. Le document a été présenté quinze jours avant l'édition précédente. La ville reconnaît également des imprécisions sur la commande publique. Des discussions avec les partenaires ont eu lieu pendant l'exécution des marchés.

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L'adjoint a admis que ces échanges auraient dû intervenir plus tôt. La municipalité met en place de nouvelles procédures pour définir les besoins. Cette rigueur vise à protéger la collectivité contre tout risque légal.