Le rapport de la chambre régionale des comptes sur Montauban valide les critiques de la gauche sur l'endettement et la gouvernance. Point de chute des tensions politiques locales.

La Chambre régionale des comptes a rendu public un rapport sévère sur la gestion de la ville de Montauban entre 2019 et 2025. Ce document, présenté par l'adjoint aux finances Bernard Loustaunau, confirme les alertes répétées de l'opposition sociale menée par Arnaud Hilion. Le premier secrétaire du PS de Tarn-et-Garonne qualifie ce bilan d'accablant et d'une validation officielle de ses critiques passées. Il réclame une prise de conscience immédiate face à l'héritage financier laissé par la municipalité.

Validation des critiques de l'opposition socialiste

Arnaud Hilion exprime une satisfaction marquée en voyant les institutions judiciaires financières valider son analyse. Il souligne que la CRC appuie les remarques qu'il a soutenues pendant le précédent mandat. Selon lui, ce rapport a un goût particulier pour l'opposition car il confirme des griefs ignorés précédemment. Le chef de file socialiste liste des problèmes majeurs tels que les atteintes aux droits des élus et les risques de conflits d'intérêts.

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L'opposition dénonce également la fuite en avant des investissements et l'explosion de la dette. Arnaud Hilion précise que leurs alertes avaient été balayées et leurs critiques caricaturées par la majorité. Aujourd'hui, l'organe indépendant reconnaît la réalité de ces dysfonctionnements. Le député socialiste estime qu'il est temps pour les élus de l'exécutif d'assumer cet héritage complexe.

Gouvernance et problèmes de transparence

Le rapport de la CRC émet des réserves sur la gouvernance locale et la prévention des conflits d'intérêts. Les marchés publics apparaissent fragilisés selon les conclusions de l'organisme de contrôle. Arnaud Hilion critique la restriction du droit d'expression qui limitait les interventions individuelles des élus de l'opposition. Il juge cette pratique contraire à la jurisprudence en vigueur.

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Face à ces limitations, le leader socialiste a engagé une procédure devant le tribunal administratif. Il qualifie cette démarche de nécessaire pour faire respecter les droits fondamentaux de l'opposition. Arnaud Hilion trouve extraordinaire de devoir saisir la justice pour obtenir le respect des règles démocratiques locales. Ce contentieux juridique illustre la tension entre les deux camps politiques municipaux.

Explosion de l'endettement municipal

La situation financière constitue le point central des critiques de l'opposition contre la gestion actuelle. Arnaud Hilion souligne que la dette a augmenté de soixante pour cent depuis 2019. Le besoin de financement s'établit à cent seize millions d'euros. Cette somme a été couverte par l'emprunt à hauteur de quatre-vingt-dix-huit pour cent.

Le chef de file socialiste dénonce une construction d'un bilan municipal à crédit. Il estime que les conséquences financières seront les plus durables pour les habitants de Montauban. Cette situation pèse lourdement sur l'avenir économique de la collectivité. L'opposition considère que cette méthode de gouvernance a entraîné une maîtrise défaillante des procédures essentielles.

Responsabilités et perspectives pour 2026

Arnaud Hilion vise directement Didier Lallemand, le successeur désigné de Brigitte Barèges. Il exige des explications sur les moyens de sortir de cette situation financière critique. L'ancien premier adjoint en charge des finances, Thierry Deville, est également interpelé sur ce bilan. Arnaud Hilion estime que ces responsables ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités respectives.

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Le dirigeant socialiste adresse un avertissement clair au maire et à son équipe. Il considère ce document administratif comme un signal d'alarme politique majeur. L'opposition exige des engagements précis pour redresser la barre. Le débat autour des municipales de 2026 s'intensifie avec ces révélations. La majorité doit maintenant démontrer sa capacité à corriger ces dérives avant les prochaines échéances électorales.