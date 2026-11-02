Montauban : la Chambre régionale des comptes dénonce l'opacité des indemnités des élus

La CRC sanctionne la ville de Montauban pour manque de transparence sur les indemnités des élus. Le rapport met en lumière des illégalités et des montants cachés depuis 2020.

La Chambre régionale des comptes (CRC) a publié en octobre 2026 un rapport définitif pointant du doigt un manque majeur de transparence concernant les indemnités versées aux élus municipaux de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Cette institution de contrôle estime que la commune ne respecte pas l'obligation légale de publier chaque année, avant l'examen du budget, un état chiffré précis des rémunérations. Ce manquement systématique a perduré pendant le mandat 2020-2026, une période marquée par une forte instabilité politique et quatre changements de maire.

Une obligation légale non respectée depuis 2020

Le texte de loi applicable, l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, impose aux communes de présenter un état chiffré des indemnités perçues par les conseillers municipaux. Cette publication est requise avant l'examen du budget, même si la nature et le montant des indemnités restent inchangés d'une année sur l'autre. Pour la CRC, cette information doit être claire et accessible au public pour garantir la transparence démocratique. Dans le cas de Montauban, le rapport note que cet état annuel a été présenté début 2021 pour l'exercice 2020. Depuis cette date, aucune présentation similaire n'a été effectuée pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.

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Cette omission n'est pas anodine selon les contrôleurs financiers. Elle crée un flou persistant autour des revenus des décideurs locaux, suscitant régulièrement le débat public sur la rémunération des élus. La situation est d'autant plus critique que la ville a connu plusieurs transitions de pouvoir. En 2020, la troisième réélection de Valérie Barèges a entraîné un vote des indemnités. En février 2021, le remplacement par Axel de Labriolle a nécessiter une nouvelle délibération. Puis, en décembre 2021, le retour de Valérie Barèges une fois blanchie a conduit à un troisième ajustement. Enfin, en août 2024, l'arrivée de Marie-Claude Berly au poste de maire après l'élection de Valérie Barèges à l'Assemblée nationale a conduit à une dernière modification.

Des calculs complexes pour révéler les montants réels

Le rapport souligne que jamais, lors de ces délibérations, les indemnités n'ont été inscrites noir sur blanc en euros. Les documents officiels se contentent de fixer un pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique. Lors du conseil municipal du 19 août 2024, la première délibération a fixé ce pourcentage pour la majorité municipale. Cet indice sert de base de calcul, représentant une base mensuelle de 4 110,52 euros. Pour Marie-Claude Berly, le taux a été fixé au maximum autorisé de 58,5 %. Ce chiffre technique ne donne aucune indication directe sur le salaire réel. Selon les estimations réalisées à partir de cette base, cette allocation permettrait de toucher environ 2 400 euros bruts d'indemnités par mois.

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À ce montant de base s'ajoutent des majorations spécifiques liées au statut de la ville. Montauban étant chef-lieu de département, elle bénéficie d'une dotation de solidarité urbaine et perçoit une dotation de fonctionnement supplémentaire. Ces statuts permettent des hausses supplémentaires de l'indice de base. Le rapport indique l'existence de deux majorations distinctes, s'élevant respectivement à 14,625 % et 18,6136 %. Ces pourcentages sont appliqués à la même base de 4 110,52 euros. Les calculs montrent que la majoration liée à la dotation de solidarité urbaine représenterait environ 765 euros bruts. La majoration liée au statut de préfecture ajouterait environ 600 euros bruts. Au total, la rémunération de l'ancienne maire serait estimée à 3 770 euros bruts mensuels, bien que ce chiffre ne soit jamais officialisé par écrit.

L'illégalité confirmée et le cas du maire actuel

Malgré la connaissance par la municipalité des premières conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes, la situation n'a pas été corrigée. Didier Lallemand, le maire actuel, s'est vu attribuer un taux de 63 % de l'indice brut terminal. Il perçoit également deux majorations supplémentaires, l'une de 20,0455 % et l'autre de 15,75 %. Ces éléments combinés représentent un total de 98,7955 % de l'indice brut terminal de la fonction publique. Selon les calculs effectués à partir de la base de 4 110,52 euros, cela correspondrait à une rémunération mensuelle brute d'environ 4 061 euros. Ces chiffres restent cependant des estimations théoriques puisque la ville ne publie pas les tableaux détaillés.

La Chambre régionale des comptes conclut que la ville de Montauban se trouve dans une situation d'illégalité au regard du Code général des collectivités territoriales. L'institution prononce un rappel du droit en exhortant la municipalité à se conformer strictement à l'article L 2123-24-1-1. Cette conformité exigerait la présentation annuelle au conseil municipal, avant le vote du budget, de l'état chiffré des indemnités perçues par les élus. La CRC constate avec regret que cette recommandation reste non mise en œuvre. Cette décision laisse entendre que des sanctions ou des procédures supplémentaires pourraient être engagées si la transparence n'est pas rétablie dans les plus brefs délais pour les mandats futurs.