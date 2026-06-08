Montauban en scènes : le jardin des Plantes fermé pour la préparation du festival 2026

Le festival Montauban en scènes prépare sa onzième édition avec la fermeture du jardin des Plantes et de son parking à partir du 15 juin 2026. Le site sera transformé pour accueillir les scènes, le village des artistes et offrir une expérience immersive. La programmation du 25 au 28 juin promet des concerts complets avec Vanessa Paradis, Nile Rodgers & Chic, Christophe Maé et d'autres.

Le festival Montauban en scènes s'apprête à vivre sa phase de préparation terminale à compter du lundi 15 juin 2026. Les organisateurs, le Grand Montauban communauté d'agglomération, ont annoncé la fermeture au public du parking et du jardin des Plantes.

Cette fermeture anticipée est nécessaire pour permettre l'installation des structures scéniques, des zones VIP, de la grande fosse et du village des artistes. Environ 220 places de stationnement seront progressivement aménagées pour accueillir le public dans les meilleures conditions lors de l'événement musical. Le jardin des Plantes, pour sa part, sera en quelque sorte privatisé pendant la durée des travaux et du festival.

Il deviendra un espace à part entière de l'événement, avec des restaurants, des buvettes, des scènes découvertes ainsi que le village des artistes comprenant des loges et des aires de détente. L'objectif est d'offrir une expérience complète et immersive aux festivaliers. Les conditions d'accès au site seront donc modifiées jusqu'à la réouverture totale du jardin et du parking prévue le vendredi 3 juillet 2026, après le démontage de toutes les installations.

La onzième édition du festival Montauban en scènes, très attendue, se tiendra du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026. Cette édition s'annonce exceptionnelle avec une programmation riche et variée, répondant à tous les goûts musicaux. Le jeudi 25 juin, la soirée d'ouverture verra se succéder sur la grande scène Styleto, puis les têtes d'affiche Kendji Girac et Louane. La scène électro, quant à elle, sera clôturée par le duo Alan Braxe et DJ Falcon.

Le vendredi 26 juin, c'est la star Vanessa Paradis qui sera la principale attraction de la soirée. Elle sera précédée par Gaël Faye et Oxmo Puccino, avant qu'Étienne de Crécy ne prenne le relais sur scène. Le samedi 27 juin, la programmation mélange les talents avec Annie Lalalove, le jazz de Gregory Porter et le légendaire Nile Rodgers & Chic. Plus tard dans la nuit, Cul Killer prendra le relais pour faire danser le public jusqu'au bout de la nuit.

Concernant la soirée du samedi qui devait réunir Breakbot & Irfane, Boulevard des airs, Christophe Maé et Kavinsky, les organisateurs ont annoncé que tous les billets avaient d'ores et déjà été vendus, preuve du succès colossal de cette édition 2026. Christophe Maé, que l'on sait être en clôture du festival, a lui aussi vu son concert complet. Vanessa Paradis, quant à elle, se dirige très probablement vers un concert à guichets fermés.

Ces records de vente laissent présager une fréquentation record pour cette onzième édition du festival Montauban en scènes, qui confirme son statut d'événement musical majeur dans la région Occitanie. Après avoir accueilli par le passé des artistes de renom tels que les participants de la tournée des Stades de Dire Straits ou encore Jean-Michel Jarre, la ville de Montauban et son stade de Sapiac rêvent désormais d'un concert géant rassemblant 22 000 fans en 2027.

Ce projet ambitious témoigne de l'engouement croissant pour les grands événements musicaux dans la région et de la capacité d'attraction du festival Montauban en scènes, qui continue de grandir d'année en année. L'édition 2026, avec ses dates décalées, ses prix à la baisse par rapport à certaines éditions précédentes et la mise en place de deux scènes majeures, avait été présentée comme une édition de renouveau et de plus grande ampleur.

Les annonces récentes concernant la fermeture du jardin des Plantes et les records de vente ne font que confirmer la réussite attendue de ce rendez-vous musical





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