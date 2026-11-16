Montauban : Dette en hausse et recommandations de la CRC au Conseil du 16 novembre 2026

Le conseil municipal de Montauban du 16 novembre 2026 examine le rapport de la CRC sur la gestion 2019-2025. La dette a progressé de 60 % selon l'institution.

La session du conseil municipal de Montauban prévue le 16 novembre 2026 à partir de 18 heures s'annonce comme l'un des jours les plus chargés de l'année pour la ville préfectorale du Tarn-et-Garonne. Cette réunion exceptionnelle doit traiter de 17 délibérations distinctes, mais l'attention se concentre principalement sur l'examen du rapport d'observations définitives établi par la Chambre régionale des comptes (CRC).

Analyse de la gestion 2019-2025 par la CRC

Le document de la Chambre régionale des comptes porte sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Montauban couvrant la période allant de 2019 à 2025. Cette période correspond au mandat précédent, s'étendant avant le début de la mandature actuelle dirigée par l'actuel maire Didier Lallemand. L'institution indépendante met en lumière plusieurs dysfonctionnements majeurs nécessitant une action urgente de la part des élus locaux.

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La conclusion la plus marquante du rapport concerne la situation financière de la ville. La CRC note une dette publique en forte hausse de 60 % au cours des années examinées. Cette explosion de l'endettement s'explique principalement par un cycle d'investissement soutenu qui a mobilisé des sommes colossales. Les dépenses d'équipement ont atteint le seuil record de 201 millions d'euros pour la période considérée.

Ces investissements massifs ont été financés presque intégralement par la voie de l'emprunt bancaire, créant une dépendance accrue aux marchés financiers. La structure de l'endettement actuel pèse lourdement sur les finances futures de la collectivité, limitant la marge de manœuvre budgétaire pour les années à venir et imposant une rigueur accrue dans les dépenses courantes.

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Enjeux de gouvernance et conflits d'intérêts

Outre la question de la dette, la Chambre régionale des comptes adresse des critiques sévères sur la gouvernance locale. Le rapport recommande explicitement de sécuriser les processus de prise de décision et de renforcer les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts au sein des institutions municipales. Ces recommandations visent à restaurer la confiance des citoyens et à assurer une transparence totale dans l'usage des deniers publics.

Un manque de transparence général de la mairie est également évoqué dans le document. Cette absence de clarté dans la publication des informations financières et décisionnelles a persisté malgré les alertes précédentes, ne s'étant pas améliorée de manière significative. La CRC souligne que cette opacité constitue un risque juridique et politique pour l'exécutif municipal et ses collaborateurs.

Les marchés publics font également l'objet de réserves importantes. L'instance indique que la passation de certains contrats est fragilisée, particulièrement en ce qui concerne deux équipements sportifs majeurs : le complexe de Sapiac et le centre d'excellence sportive du Ramiérou. Ces critiques touchent directement les projets d'infrastructure emblématiques de la ville.

Héritage politique et positionnements des acteurs

L'actuel maire de Montauban, Didier Lallemand, se trouve dans une position complexe en devoir d'assumer l'héritage administratif et financier laissé par ses prédécesseurs. Il doit répondre des choix opérés sous la direction de Brigitte Barèges, sa mentore politique, et de Marie-Claude Berly, qui ont dirigé la ville avant lui. Le maire se présente comme le garant de la transition nécessaire pour corriger les travers identifiés.

Le rapport de la CRC pourrait aussi être partiellement attribué à un ancien membre de la majorité qui siège désormais dans l'opposition. Thierry Deville, ancien adjoint aux finances, avait rejoint l'équipe de Brigitte Barèges en 2009 avant de la quitter fin décembre 2025. Pendant la campagne électorale récente, il a revendiqué une part importante de la responsabilité dans le bilan des quinze dernières années, contestant les conclusions de l'institution de contrôle.

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Calendrier des débats et questions d'actualité

Le débat d'orientations budgétaires (DOB) pour l'année 2027, présenté par le quatrième adjoint en charge des finances, devrait marquer une rupture politique. Ce conseiller municipal, habitué à affronter l'éloquence de Thierry Deville, se retrouve désormais en situation de présenter les contraintes financières issues du rapport, alors que l'ancien cadre financier de l'opposition a changé de camp politique. Ce mouvement ajoute une couche de complexité aux négociations budgétaires.

Des questions d'actualité pourraient agiter la séance au-delà des questions financières. Le meeting organisé par l'artiste Francis Lalanne à la salle des fêtes municipales de Falguières, prévu le mercredi 18 novembre, pourrait faire l'objet de débats ou de réserves de la part des élus. L'impact logistique et sécuritaire de cet événement sur la ville est susceptible de susciter des interrogations.

Un autre sujet potentiellement conflictuel concerne le recrutement de l'ancien animateur de l'école maternelle Hugues-Panassié. Cet individu est poursuivi judiciairement le 20 novembre, soit quelques jours après la séance du conseil. La présence de cette affaire dans l'ordre du jour ou les questions orales pourrait polariser les débats et distancer les discussions budgétaires principales.

Enfin, le conseil pourrait aborder la double mandature éphémère de Virginie Mondin, conseillère régionale de Normandie, qui a duré onze jours seulement en octobre dernier. Quelques décisions du maire pourraient également être contestées, poussant Didier Lallemand et sa majorité dans leurs retranchements. Cette session du 16 novembre 2026 s'annonce donc comme un test décisif pour la cohésion du groupe majoritaire et sa capacité à gérer les héritages du passé tout en préparant l'avenir budgétaire de la ville.