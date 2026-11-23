Tensions vives à Montauban entre l'opposition et la majorité sur la transparence des déclarations d'intérêts et la gestion des conflits d'intérêts par la mairie.

Une crise politique majeure secoue le conseil municipal de Montauban depuis lundi 16 novembre 2026. L'élue de l'opposition, Titem Boudefoua, a provoqué un vif débat en contestant la politique de transparence de la majorité municipale concernant les déclarations d'intérêts.

Réactions suite au rapport de la Chambre régionale des comptes

Titem Boudefoua, présidente des Jeunes socialistes et colistière d'Arnaud Hilion pour Vivre Montauban, a vivement critiqué l'absence de communication sur le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC). Ce document, publié le 6 octobre 2026, émet un rappel de droit strict sur la mise en place d'une politique formelle de prévention des conflits d'intérêts, s'appuyant sur les recommandations de l'Agence française anticorruption. L'élue a qualifié de honteux un rapport qui met gravement en cause la municipalité, dont elle est membre.

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La socialiste a souligné la gravité des conclusions du rapport de la CRC et a interrogé la majorité sur les raisons de ce silence, notant qu'aucune information n'a été partagée lors de la réunion du parlement communal du 7 octobre 2026. Elle a demandé pourquoi ces éléments essentiels avaient été cachés au public et aux autres élus.

Positions contradictoires sur le contrôle des déclarations

Sophie Chaumont-Maffre, directrice de cabinet du maire Didier Lallemand, a répondu avec fermeté à ces accusations. Elle a rappelé que la déclaration d'intérêts est une procédure déjà instaurée lors de l'installation du conseil. Selon Mme Chaumont-Maffre, la quasi-totalité des élus de l'opposition, dont Titem Boudefoua, n'a pas renvoyé sa déclaration ou l'a fournie incomplète. La directrice de cabinet a indiqué qu'un référent déontologique est en cours de réflexion, bien que aucune commission d'aide aux élus ne soit obligatoire à ce jour.

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Le service juridique municipal reste disponible pour accompagner les élus qui en font la demande, mais aucune obligation légale n'impose actuellement la création d'un organe spécifique. Mme Chaumont-Maffre a insisté sur le fait que l'alerte revient à chaque élu. Dès qu'un doute sur un conflit d'intérêts survient, l'élu doit se manifester et, si nécessaire, se retirer du vote concerné. Cette démarche personnelle a été validée par le maire Didier Lallemand.

Débats sur la publication et la protection des données

L'échange a pris une tournure tendue lorsque Titem Boudefoua a proposé la création d'un menu déroulant dédié aux déclarations d'intérêts sur le site internet du conseil municipal. Elle a demandé à quelle date cette publicité des dossiers pourrait être garantie pour assurer une transparence totale. La réponse de la majorité a été catégorique : la publication est impossible en l'état actuel de la réglementation.

Sophie Chaumont-Maffre a invoqué le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour justifier ce refus. Bernard Loustaunau a confirmé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) s'opposerait à toute publication publique, ces dossiers étant considérés comme confidentiels. Les déclarations sont conservées au cabinet du maire et ne peuvent être communiquées qu'en cas de réquisition officielle de la CRC.

Face à ces réponses, Titem Boudefoua est restée frustrée, estimant que l'absence d'obligation légale ne doit pas empêcher la commune de mettre en œuvre des moyens de protection supplémentaires. Ses demandes de transparence accrue et de publication en ligne des déclarations demeurent sans suite, renforçant la sensation d'opacité qui entoure désormais la gestion des conflits d'intérêts à Montauban.