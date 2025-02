Montauban - Béziers : Un Match Électrifiant à Sapiac

Les Espoirs de Montauban et de Béziers se sont affrontés dans un match intense et disputé à Sapiac. Malgré un début prometteur pour les locaux, Béziers s'est imposé de justesse.

Après deux confrontations rapprochées lors de la première phase du championnat, où chaque équipe s'était imposée successivement sur le terrain de son adversaire, les Espoirs de Montauban et de Béziers se sont retrouvés pour la troisième fois de la saison, ce samedi après-midi, à Sapiac . Les joueurs sous les ordres de Michel Ambal et Luc Florès étaient déterminés à effacer leur dernière défaite à domicile face aux Héraultais.

On a remarqué la présence des parents de Jules Laumond, qui avaient parcouru près de 1 300 kilomètres depuis la région parisienne pour le voir jouer. Les Montalbanais récupèrent le ballon au coup d'envoi, mais Axel Charrié manque la première pénalité des 22 mètres. Malgré un début prometteur, Béziers se montre rapidement dangereux et ouvre le score par Romain Poirrotte. La première mi-temps s'est avérée intense, avec les joueurs entraînés par Jérémy Allaire-Snela et Florian Durand remontant au niveau de leur adversaire et affichant de la menace grâce à des avants bien en place, malgré le départ rapide sur blessure de Maixent Da Costa. À la pause, le score est de 3 à 3, et tout reste possible. En début de deuxième période, le très actif Maël Castel échoue près de la ligne, avant d'être contraint de sortir pour blessure, ce qui provoque la colère de Jérémy Allaire-Snela qui s'explique auprès de l'arbitre. C'est Béziers, sur une contre-attaque de 70 mètres, qui marque finalement le premier essai par Jaillon, prenant ainsi l'avantage. Les Montalbanais se dérèglent en touche et perdent quelques ballons. L'envie reste forte chez les locaux, et ils égalisent logiquement avec un essai final signé Quentin Humbert qui pose le ballon sur la ligne. Le dernier mot revient cependant aux visiteurs avec l'essai de Cheik Diagne, même si les coéquipiers de Yanis Notolan joueront tous les ballons jusqu'à la dernière seconde pour aller chercher l'égalisation sans succès, malgré l'essai de Maxence Belleard qui ne sera pas transformé du bord de touche. Joué devant un public nombreux à Sapiac, avec le tambour de Béziers et le sérieux sur le terrain, ce match a fortement ressemblé à une finale. Le championnat Espoirs accession reste plus que jamais indécis, avant sa réforme pour la saison prochaine. La preuve, après cette première journée de la deuxième phase, le championnat prend une pause jusqu'au 22 mars, date à laquelle, pour la deuxième journée, les jeunes Montalbanais se déplaceront à Bourgoin-Jallieu.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Espoirs Montauban Béziers Match Sapiac Saison Accession

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Epidémie chez le SUA : Montauban - Agen, un match en terrain minéL'équipe de rugby du SUA (SU Agen) est confrontée à une épidémie de grippe qui a fortement impacté son effectif avant le déplacement crucial à Montauban.

Lire la suite »

Match Montpellier-Toulon délocalisé à BéziersLe match de Top 14 entre Montpellier et Toulon, prévu samedi prochain au GGL Stadium, a été délocalisé au stade Raoul Barrière de Béziers. La pelouse du GGL Stadium a été jugée impraticable par un prestataire indépendant mandaté par la Ligue Nationale de Rugby.

Lire la suite »

Pelouse Impraticable: MHR Délocalise Son Match à BéziersLe MHR accueille Toulon à Béziers au lieu de Montpellier en raison d'une pelouse impraticable au stade de la Métropole. La greffe de rouleaux de pelouse a échoué lors d'un test, menaçant la sécurité des joueurs. Cette délocalisation à la dernière minute a nécessité une adaptation logistique majeure pour le club.

Lire la suite »

Sapiaç : Dix Changements pour Affronter NeversLe staff de Sapiac a opéré 10 changements dans le quinze de départ pour affronter Nevers. Une rotation importante qui vise à maintenir une concurrence saine au sein de l'équipe.

Lire la suite »

SAPIAC - SUA : Un duel acharné pour le maintienL'USM et le SUA s'affrontent ce vendredi soir dans un match crucial pour le maintien. Les deux équipes, originaires du même département, s'affrontent régulièrement avec une intensité particulière. Cet affrontement prend une dimension encore plus importante cette saison, où les deux équipes se battent pour leur survie dans le championnat.

Lire la suite »

Le débat caché : Brest-PSG en Ligue des champions, match ou pas match ?Les Grandes Gueules ne savent rien de ce qui les attend... Et pourtant ils vont devoir débattre sur une actu qu'ils vont découvrir en direct !

Lire la suite »