Un couple de Montalbanais a été passé en examen dans une affaire de dopage impliquant leur fille mineure. L'adolescente est soupçonnée d'avoir reçu des produits susceptibles d'être considérés comme des substances dopantes, entraînant son ascension fulgurante dans le monde du CrossFit, qu'elle abandonne pourtant pour des raisons évitables.

Un couple de Montalbanais a été mis en examen dans une affaire de dopage impliquant leur fille mineure, jeudi 7 mai 2026, a-t-on appris de source judiciaire.

L'affaire a débuté lundi 4 mai avec le placement en garde à vue d'un ouvrier du BTP, soupçonné d'avoir fourni à sa fille de 14 ans des 'médicaments'. Ces produits sont susceptibles d'être considérés comme des substances dopantes dans le cadre de sa pratique sportive. Depuis plusieurs semaines, le physique et les performances hors normes de cette jeune prodige du CrossFit — une discipline mêlant haltérophilie, endurance et gymnastique — suscitaient des interrogations dans le milieu sportif. ...

Cependant, la jeune sportive a contesté les faits et n'a pas reconnu s'être dopée, tandis que sa mère a affirmé ne pas intervenir dans la préparation sportive de sa fille. Des explications qui n'ont pas convaincu le magistrat, qui a décidé de prolonger la garde à vue du père de famille de 24 heures et de déférer le couple en information judiciaire en fin d'après-midi du même jour.

Les deux parents ont été mis en examen par une juge d'instruction montalbanaise, tandis que la jeune athlète a été confiée à une famille d'accueil. Les investigations se poursuivent pour analyser les produits saisis lors des perquisitions menées au domicile familial. Rappelons que toute personne mise en examen bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée par une décision de justice, après épuisement de toutes les voies de recours





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