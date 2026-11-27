Découvrez comment Christine Champoiral, dirigeante de Montabert, réinvente le modèle industriel lyonnais en conciliant rentabilité et transition écologique à Saint-Priest.

Depuis plus d'une année, une enquête approfondie a été menée au sein de l'entreprise Montabert, identifiée comme un pilier incontournable du secteur de la métallurgie à Lyon. Cette immersion prolongée permet d'examiner de manière critique les défis majeurs que traverse actuellement le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre en France. L'objectif central de cette investigation est de vérifier si le secteur industriel traditionnel peut effectivement réussir sa mue écologique sans sacrifier sa compétitivité économique.

L'engagement personnel de Christine Champoiral

Christine Champoiral, la présidente-directrice générale de Montabert, a déclaré avec une fermeté absolue qu'elle doit agir directement sur le site de production de l'usine de Saint-Priest pour maximiser son impact environnemental. Elle refuse catégoriquement le greenwashing et les simples renoncements symboliques, privilégiant plutôt une approche qui intègre la rentabilité financière avec une responsabilité environnementale réelle. Son leadership s'inscrit dans une volonté de transformer en profondeur le modèle d'affaires historique de l'entreprise.

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Mécanismes de production et de durabilité

Au cœur du réacteur industriel situé à Saint-Priest, les opérations se concentrent sur la fabrication de brise-roches et de perforateurs hydrauliques, des équipements essentiels pour les travaux publics et miniers. La dirigeante explique que le chemin vers la neutralité carbone sera extrêmement long et complexe, nécessitant des ajustements techniques constants. La production doit continuer de générer des profits et de permettre une croissance tout en réduisant drastiquement l'empreinte carbone de chaque machine produite.

Tensions culturelles et stratégie commerciale

Un défi majeur réside dans la promotion de la sobriété face à une culture d'entreprise traditionnellement axée sur la vente de nouveaux équipements. Christine Champoiral admet que ces nouvelles pratiques percute de front les habitudes de consommation et de vente établies. Pour contourner ces obstacles, elle adopte une approche pédagogique plutôt qu'imposée, cherchant à emporter l'adhésion de ses interlocuteurs internes et externes vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

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Verdissement radical et économie circulaire

Dans une perspective future, l'entreprise envisage de reprendre à son compte le terme de radicalisme écologique, non pas comme une fin en soi, mais comme un levier de transformation. La stratégie vise clairement à instaurer une économie circulaire où l'objectif est de collecter, réparer, reconditionner et remettre en service les équipements directement chez les clients. Cette démarche vise à étendre la durée de vie des produits tout en réduisant les déchets industriels massifs.

Impact concret sur le secteur industriel français

Cette initiative de Montabert sert de cas d'école pour l'ensemble du secteur industriel français confronté à la même interrogation verte. En prouvant qu'une industrie lourde peut évoluer sans renoncer à sa croissance, Christine Champoiral offre un modèle de résilience économique. L'entreprise lyonnaise démontre ainsi que la transition écologique n'est pas une contrainte subie, mais une opportunité stratégique de réinvention pour les grandes entreprises métallurgiques.