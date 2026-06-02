Mont-de-Marsan végétalise sa place de la mairie avec des installations provisoires

La municipalité de Mont-de-Marsan a installé des arbustes et massifs fleuris sur la place du Général-Leclerc, une initiative temporaire pour tester une végétalisation future face au changement climatique.

La ville de Mont-de-Marsan a récemment entrepris une initiative de végétalisation temporaire sur la place du Général-Leclerc, également connue sous le nom de place de la mairie.

Sans annonce préalable, les agents municipaux ont installé des arbustes, des massifs fleuris en pot et des bancs, créant ainsi un espace verdoyant au cœur de la cité. Cette opération, réalisée le jeudi 28 mai, a été menée discrètement, avec des horaires de travail adaptés pour minimiser les perturbations. L'objectif est de tester une possible végétalisation permanente de cette place minérale de 700 mètres carrés, dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'adaptation de la ville au changement climatique.

Selon Alain Bonte, adjoint au maire chargé de la Transition écologique, cette installation provisoire a été réalisée avec des moyens de récupération : les bacs proviennent des serres municipales et des réserves, et les plantes ont été rassemblées sans investissement supplémentaire. Cette démarche symbolique vise à montrer rapidement ce que pourrait être une réalité végétale, bien mieux que des simulations par intelligence artificielle.

Les arbustes disposés du côté de la Poste rappellent d'ailleurs les arbres qui poussaient autrefois à cet endroit, suscitant la nostalgie chez les anciens et l'émerveillement chez les plus jeunes. Cependant, de l'autre côté de la place, la présence d'une source empêche toute plantation en pleine terre, ce qui soulève la question de sa mise en valeur. Cette initiative s'inscrit dans une politique plus vaste de verdissement et de déminéralisation des places du centre-ville de Mont-de-Marsan.

La municipalité, dirigée par Frédéric Dutin, souhaite redonner vie à cet espace public tout au long de l'année, au-delà des traditionnelles Fêtes de la Madeleine. Les arbres sont essentiels pour apporter ombre et fraîcheur, et contribuer à la dépollution, mais des contraintes subsistent, comme la gestion des manifestations. Ce projet temporaire permet donc de recueillir les réactions des citoyens et d'ajuster les futurs aménagements.

En attendant, les habitants peuvent déjà profiter de ce coin de verdure improvisé, qui apporte une touche de nature dans un environnement minéral. Cette action a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes ayant même cru à des images générées par intelligence artificielle. Mais il s'agit bien d'une réalité, fruit du travail des agents municipaux. L'élu insiste sur le caractère provisoire de cette installation, qui sert de test grandeur nature pour envisager une végétalisation plus pérenne.

Les prochaines étapes consisteront à évaluer l'impact de ces aménagements sur la vie de la place et à planifier des plantations supplémentaires, en tenant compte des contraintes techniques et des usages. Mont-de-Marsan montre ainsi l'exemple d'une ville qui s'adapte aux défis climatiques avec des solutions innovantes et participatives





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