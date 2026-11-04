Mont-de-Marsan : le rapporteur public recommande l'annulation du projet NG2 des Nouvelles Galeries

Le rapporteur public de la cour administrative d'appel de Bordeaux donne raison aux hôteliers contre la Ville. Le projet NG2 des Nouvelles Galeries risque l'annulation pour vice de forme.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un avis défavorable au projet immobilier NG2 des Nouvelles Galeries à Mont-de-Marsan lors de son audience du mardi 13 octobre 2026. Le rapporteur public, chargé d'éclairer les juges sur cette affaire complexe, a recommandé l'annulation des délibérations municipales autorisant ce développement urbain majeur. Cette position marque un tournant significatif par rapport au jugement initial du tribunal administratif de Pau en décembre 2023.

Analyse de la recommandation du rapporteur public

Lors de l'audience tenue devant la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le rapporteur public a exprimé une opinion tranchée en faveur des trois hôteliers indépendants de Mont-de-Marsan. Ces acteurs économiques contestent depuis 2023 la légalité administrative du projet de réhabilitation baptisé NG2. Leur recours vise spécifiquement à bloquer la construction d'un nouvel établissement hôtelier intégré au complexe, qui constitue le cœur du désaccord entre les parties prenantes et les autorités locales.

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Cette intervention est particulièrement notable car elle contredit directement la décision rendue plus de deux ans auparavant par le tribunal administratif de Pau. À l'époque, les juges avaient rejeté les arguments des requérants, validant ainsi la trajectoire légale du projet initié par la municipalité. La position actuelle du rapporteur public crée donc une incertitude juridique majeure pour les promoteurs et la ville, alors que le jugement final n'a pas encore été prononcé mais est attendu dans les tout prochains jours.

Contexte économique et opposition des hôteliers

Le projet NG2, estimé à 16,3 millions d'euros en 2021, est porté par un groupement de promoteurs immobiliers composé des entreprises Altae et Bernadet, associées à Clairsienne pour la dimension sociale du programme. L'architecture du site prévoit la création d'un hôtel Ibis Styles trois étoiles, accompagné de nouvelles surfaces commerciales, d'espaces de restauration et d'un patio public de 400 mètres carrés. Ce mixte fonctionnel visait à revitaliser le centre-ville tout en répondant à la demande touristique locale.

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Néanmoins, les trois hôteliers montois soutiennent que ce nouveau concurrent menace leur viabilité économique dans un contexte actuel radicalement différent de celui de 2020. Ils arguent que la concurrence s'est intensifiée et que la rentabilité sectorielle a évolué, rendant cette implantation hôtelière supplémentaire préjudiciable à leurs activités existantes. Cette argumentation économique sous-tend leur bataille juridique contre la validation municipale du projet.

Réactions politiques et enjeux juridiques

Frédéric Dutin, maire de Mont-de-Marsan et ancien opposant au projet lors de son vote initial, a confirmé que le rapporteur public demandait explicitement l'annulation des deux délibérations municipales clés. Il précise que cette recommandation porte sur la régularité formelle des décisions prises par le conseil municipal et non sur le fondement économique ou urbanistique du projet lui-même. Cette distinction juridique est centrale pour comprendre la stratégie de défense de la ville face à ce recours.

Les élus attaquent principalement une délibération du 12 juillet 2021 qui avait validé le choix du groupement Altae/Bernadet/Clairsienne comme maître d'ouvrage après un appel à projets. Une seconde délibération du même jour concernait la vente des parcelles cadastrées à la société NG2 pour un euro symbolique. Sept élus, dont Frédéric Dutin, avaient voté contre ces mesures à l'époque, soulignant les divergences politiques internes autour de ce dossier sensible.

Avenir du projet et prochaines étapes

Philippe Rignault, avocat représentant les intérêts de la Ville, qualifie la position du rapporteur public de surprenante et strictement limitée à des questions de forme. Il souligne que celle-ci repose sur une prétendue insuffisance d'information apportée aux conseillers municipaux lors du vote, alors que ceux-ci avaient approuvé les délibérations avec connaissance de cause. Selon Me Rignault, il serait difficile pour la cour de suivre cet avis en retenant un manquement au droit à l'information des conseillers municipaux qui avaient voté les textes d'un seul homme à l'époque.

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Alors que la ville avait initialement annoncé le début des travaux au printemps 2023, aucune progression concrète n'est observable sur le site depuis près de trois ans. Le dossier reste suspendu en attendant le jugement définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Les candidats aux élections municipales locales s'emparent déjà de cette question cruciale, qui déterminera l'avenir immédiat du foncier central de Mont-de-Marsan et la viabilité du projet NG2.