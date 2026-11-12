Mont-de-Marsan : La justice annule le projet de réhabilitation des Nouvelles Galeries

La cour administrative d'appel de Bordeaux invalide les délibérations de 2021 sur le projet des Nouvelles Galeries, validant le recours des hôteliers.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un jugement majeur le jeudi 12 novembre 2026 en faveur des hôteliers indépendants de Mont-de-Marsan. Cette décision judiciaire met un terme provisoire au projet de réhabilitation du site emblématique des Nouvelles Galeries. La justice estime que les délibérations municipales de 2021 sont entachées d'irrégularités procédurales graves.

Analyse des irrégularités procédurales

Le jugement du 12 novembre suit l'avis du rapporteur public exprimé lors de l'audience du 13 octobre. Les juges de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ont annulé deux délibérations clés du Conseil municipal du 12 juillet 2021. Ces textes votés alors validaient le choix des promoteurs immobiliers Altae, Bernadet et Clairsienne. Ils autorisaient également la vente des parcelles à l'euro symbolique à la société NG2 au maire de l'époque, Charles Dayot.

Also read Immobilier ancien dans les Landes : à Mont-de-Marsan, « un marché à deux vitesses »

La juridiction supérieure reproche aux élus montois d'avoir délibéré sans information suffisante. Le rapport d'analyse des candidats à l'appel d'offres présenté lors de la session de juillet 2021 expurgait toute indication sur les offres des autres candidats. Cette omission empêche les élus d'exercer leur jugement de manière éclairée et complète. La délibération est donc déclarée illégale par les juges de Bordeaux.

Rejet du recours initial des promoteurs

Cette décision d'appel invalide également le jugement rendu précédemment par le tribunal administratif de Pau. Ce dernier avait rejeté en décembre 2023 la demande initiale des hôteliers qui s'opposaient au projet. L'annulation prononcée le 12 novembre remet donc la décision entre les mains d'une nouvelle instance ou impose une réécriture totale des actes administratifs. Les promoteurs Altae, Bernadet et Clairsienne voient leur mandat de rénovation remis en cause par cette annulation pure et simple.

Advertisement

Les hôteliers indépendants, dont le recours a été validé, s'opposent à ce projet depuis 2023. Leur action en justice ne portait pas sur le fond du projet de réhabilitation lui-même. Elle visait exclusivement la forme et la légalité des délibérations municipales ayant entériné la vente et l'attribution. La justice confirme que la procédure de sélection des partenaires n'a pas respecté les règles d'information nécessaires.

Conséquences pour le développement local

L'arrêt de ce projet bloque la transformation du site depuis près de trois ans. La Ville avait initialement annoncé le début des travaux au printemps 2023, mais rien n'a bougé sur le terrain depuis cette date. Le coût total du projet a significativement augmenté pendant cette période d'immobilisme. Le contexte économique national instable interroge désormais la force de frappe financière des investisseurs impliqués.

Plusieurs pistes sont actuellement envisagées pour débloquer la situation. La Ville pourrait former un pourvoi en cassation pour tenter de rétablir sa décision initiale. Une voie politique de négociation est également privilégiée, mettant autour de la table les hôteliers mécontents et les promoteurs immobiliers.

Cette négociation vise à concilier les intérêts divergents sur un terrain qui pourrait accueillir un hôtel Ibis Styles trois étoiles. Le nouveau maire de Mont-de-Marsan indiquera sa position précise la semaine prochaine. Son cabinet a simplement annoncé qu'il ne commenterait pas la décision judiciaire avant son retour de congé. Cette période d'attente laisse le projet d'aménagement urbain dans une incertitude totale pour les citoyens de la ville préfecture.