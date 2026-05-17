Monroe échoue lors de la Finale de l'Eurovision 2026

La chanteuse française Monroe a échoué lors de la finale de l'Eurovision 2026, qui a désigné la Bulgare DARA comme la gagnante. Malgré une prestation convaincante, elle n'a pas réussi à convaincre le public et a terminé un 'presque' top 10.

La jeune chanteuse de 17 ans n'a pas réussi à conquérir le cœur du public qui a mis la Bulgare DARA sur la première marche du podium.

C'est un 'presque' top 10 pour Monroe. La candidate française a un temps invité les plus hautes marches du podium... Elle n'a finalement pas réussi à convaincre, au croisement entre la pop et l'opéra. Les votes du public ont joué en sa défaveur (14 télévotes seulement).

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas été tendres avec la jeune chanteuse française de 17 ans, qui avait pourtant un temps avant le concours. Mais nombreux sont aussi ceux qui ont loué ses performances vocales et sa prestation scénique. La chanteuse a conclu en disant qu'elle continuerait à chanter et partager des moments incroyables avec ses fans.

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a loué une prestation qui mélange la pop, l'opéra, les paillettes... et les émotions, à la française. Le journaliste a également abordé les reportages de Strasbourg sur une arnaque avec de faux billets de 50 € et le vol en direction de New York qui a seiné s'arrêter à l'aéroport de Roissy face à la pénurie de carburants pendant le pont de l'Ascension





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