Monnaie de Paris lance Marianne Or, une nouvelle pièce d'or d'investissement

La Monnaie de Paris a annoncé la mise en vente de sa nouvelle pièce d'or, le Marianne Or, destinée à tous les épargnants français intéressés par le métal jaune. Cette initiative vise à chambouler le marché de l'or en France et à devenir la référence française de l'or d'investissement pour les particuliers.

Ce mardi 16 juin, la Monnaie de Paris ouvre l'accès à sa nouvelle pièce d'or , le Marianne Or , à tous les épargnants français intéressés par le métal jaune.

Une initiative qui pourrait bien chambouler le marché de l'or en France selon Mark Schwartz, le président-directeur général de l'institution. LA TRIBUNE - Vous ouvrez aujourd'hui l'achat de vos Marianne Or au grand public, mais à qui sont destinées vos pièces ? Nous allons proposer 4 coupures allant d'un prix inférieur à 370 euros (au cours du jour) pour le dixième d'once, jusqu'à environ 3 700 euros pour une pièce d'une once.

Ces pièces ont donc pour vocation d'être accessibles au plus grand nombre. Nous allons proposer des pièces physiques, mais cette offre existera aussi en version numérique appelée e-Marianne Or. Nous voulons nous adresser aux acheteurs traditionnels de pièces d'or, mais aussi aux personnes qui souhaitent faire un premier investissement bénéficiant de la caution d'un établissement public reconnu, ainsi qu'aux clients intéressés par la détention d'or en format numérique.

Il y a de plus en plus de questionnements autour de l'éthique de l'investissement dans l'or et sur son impact environnemental, comment répondez-vous à ces inquiétudes? Votre or est-il propre ? Nos conditions d'achat sont très strictes. Nous nous fournissons auprès d'entreprises reconnues qui répondent à des exigences fortes et peuvent garantir une origine maîtrisée, une traçabilité rigoureuse et une chaîne d'approvisionnement responsable.

C'est une préoccupation depuis plusieurs années déjà et c'est pourquoi nous sommes en cours d'obtention du label 'Relations fournisseurs et achats responsables' (RFAR). Vous êtes une fonderie historique, vous avez créé de nombreuses pièces depuis votre création en 1775, en quoi cette pièce est-elle différente de vos précédentes ? Nous opérons un tournant stratégique vers l'or d'investissement.

Depuis la fin de nos productions de Napoléon dans les années 1920, nous émettons des monnaies de collection qui sont achetées pour leur valeur artistique et numismatique, et dont les prix sont plus élevés que leur valeur en métal précieux. Avec le Marianne Or, c'est différent. C'est un bullion, ce qui veut dire que les épargnants vont acheter une pièce au prix de son poids en or.

Nouvelle pièce d'or de la Monnaie de Paris : est-ce plus avantageux que les ETF répliquant le cours du métal précieux ? Le tirage maximum prévu pour chaque coupure est de 100 000 unités. C'est un plafond, pas notre objectif à court terme. Nous souhaitons devenir la référence française de l'or d'investissement pour les particuliers.

Or aujourd'hui, le marché de l'or pour les particuliers est moins développé que celui de nos voisins. Notre ambition est de développer ce marché et d'amener les Français à investir davantage dans cet actif. Je ne donnerai cependant pas d'ambition chiffrée car nous ne sommes qu'au lancement de ce nouveau produit. Les autres institutions monétaires internationales qui ont lancé leurs pièces d'or d'investissement ont toutes mis plusieurs années avant de voir leurs ventes décoller.

Pourquoi lancez-vous cette pièce maintenant ? Est-ce parce que vos anciennes activités fonctionnent moins bien ? Nos activités historiques de fabrication de monnaies courantes – qui représentent désormais 70 % de notre production - et de monnaies de collection marchent très bien et sont en forte croissance. Et nous sommes une entreprise bénéficiaire.

Avec cette nouvelle activité, nous préparons cependant le futur en anticipant la baisse de la demande de pièces en euros. Le Marianne Or va devenir un troisième moteur de croissance pour la Monnaie de Paris. Après une baisse de près de 20 % ces trois derniers mois, n'est-ce pas un mauvais moment pour lancer votre pièce ? Existe-t-il toujours de l'intérêt des particuliers pour l'or ?

La baisse enregistrée ces dernières semaines est à mettre en regard de la hausse de 45 % du cours de l'or en euros durant toute l'année 2025. Et, face à des prix mouvants, la réaction des épargnants est en fait assez hétérogène. Certains voient dans la baisse une opportunité d'achat, quand d'autres préfèrent attendre. Et inversement quand les cours augmentent.

Donc oui, il y a toujours des acheteurs. Mais dans tous les cas, l'or ne devrait pas être vu comme un investissement de court terme. Sa performance tient à sa détention sur le long terme





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