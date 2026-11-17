Enquête du Lab BPI France sur l'emploi des travailleurs handicapés. Retour sur les défis, les chiffres clés et les perspectives pour les PME et ETI françaises face à l'obligation des 6%.

La Monnaie de Paris consolide son engagement social en collaborant activement avec un Établissement et service d'accompagnement à la personne (Esat) local sur son site de Pessac, illustrant une démarche concrète d'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large où l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'impose à toutes les entreprises de plus de 20 salariés, bien que la mise en œuvre effective de cette inclusion demeure un défi majeur pour les dirigeants d'entreprise.

Définition du handicap et disparité des statistiques

Le Lab BPI France a mené une enquête approfondie intitulée " aux dirigeants de PME et ETI et le handicap ", révélant qu'il n'existe aucun critère universel ni liste de pathologies précise pour définir le handicap. Cette absence de définition stricte entraîne une variation considérable des chiffres, allant du simple au triple selon la méthodologie adoptée.

Also read France Turquie : Zidane doit gagner pour qualifier l'équipe de France

Selon l'approche administrative comptabilisant les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE), le nombre s'élève à 3,2 millions. En revanche, si l'on se réfère à l'autodéclaration des limitations fonctionnelles, ce chiffre atteint 8,8 millions de personnes. Depuis les années 2000, l'appréhension de ce public s'est élargie grâce à l'approche situationnelle du handicap, qui considère que le handicap ne se définit plus comme une pathologie propre, mais comme la manifestation de cette pathologie dans un contexte donné.

Résistance des entreprises et freins au recrutement

Malgré l'évolution des mentalités et le changement de vocabulaire vers le terme de " personne en situation de handicap ", les stéréotypes et les stigmatisations persistent dans le monde professionnel. Une enquête menée par le Lab BPI France auprès de 1 226 dirigeants montre que le monde professionnel demeure intransigeant envers le handicap, considérant les écarts aux normes professionnelles, qu'ils soient anticipés ou réels, comme de réels freins au recrutement.

Advertisement

Ces écarts concernent les horaires, les codes sociaux, les comportements, le temps de travail et les attentes en matière de productivité. La moitié des dirigeants, soit 57 %, craignent des impacts négatifs sur l'organisation de leur entreprise. De plus, 28 % redoutent des difficultés d'intégration dans le collectif de travail, tandis que 25 % s'inquiètent du regard que leurs clients pourraient porter sur leur politique d'inclusion.

Huit dirigeants sur dix jugent difficile le recrutement d'une personne en situation de handicap. Par conséquent, l'engagement des entreprises est principalement motivé par l'obligation réglementaire d'embaucher au moins 6 % de l'effectif total pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que par la crainte des pénalités financières en cas de non-respect. Dans ce domaine, les PME sont moins bien armées que les ETI pour respecter ces obligations, faute de moyens suffisants.

Le cas Gestform et les perspectives commerciales

À l'inverse de ces réticences générales, l'entreprise mérignacaise Gestform emploie 64 % de personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Dans cette structure, le handicap n'est pas caché mais reste invisible, car la compétence fait loi et l'entreprise s'adapte en conséquence. L'inclusion semble donc bien réelle, bien que largement motivée par le statut même de la structure dite " entreprise adaptée ".

Parallèlement à l'emploi, l'enquête souligne que l'accessibilité des services et biens produits demeure un angle mort pour les entreprises, alors qu'elle pourrait constituer un véritable levier commercial. Martin Rochon, directeur général du groupe Okeena, spécialisé dans l'accessibilité physique, insiste sur le fait que le volume de coûts lié à l'accessibilité de franchissement fait peur, bien que 90 % des populations concernées aient besoin de signalétiques peu onéreuses.

Advertisement

Ces équipements, tels que les synthèses vocales et les portes automatiques, servent à tout le monde et rapportent plus qu'ils ne coûtent. Le Lab BPI France estime que concevoir des produits et services accessibles dès le départ permet d'élargir son marché et de développer un avantage concurrentiel, surtout dans un contexte de vieillissement de la population.

Accompagnement institutionnel et inégalités persistantes

Les jeunes en situation de handicap poursuivent un long parcours jusqu'au premier emploi, avec des taux de CDI moins fréquents et des rémunérations plus faibles. Pour relever ce défi, l'entreprise n'est pas laissée seule : l'Agefiph, France Travail, Cap emploi, le Fiphfp et la Dreets constituent autant d'interlocuteurs pertinents pour accompagner les structures.

Malgré ces dispositifs, l'égalité des chances est encore loin d'être acquise pour les jeunes en situation de handicap. L'engagement réel des entreprises nécessite de dépasser la simple conformité réglementaire pour intégrer l'inclusion comme une valeur ajoutée stratégique, comme l'illustrent les modèles de la Monnaie de Paris et de Gestform.