Monnaie américaine vend des pièces d'or avec orillets douteux

Une enquête a révélé que la Monnaie américaine achète de l'or provenant d'une mine appartenant à un cartel de la drogue colombien, fabrique des pièces Lady Liberty avec de l'or provenant de prêteurs sur gages mexicains et péruviens ainsi que d'une mine congolaise détenue en partie par le gouvernement chinois.

Chaque année, la Monnaie américaine vend pour plus d'un milliard de dollars de pièces d'or . Elle garantit que l'origine du minerai est américaine.

Cependant, une enquête du 'New York Times' a révélé que la Monnaie américaine achète d'or provenant d'une mine appartenant à un cartel de la drogue colombien, fabrique des pièces Lady Liberty avec d'or provenant de prêteurs sur gages mexicains et péruviens ainsi que d'une mine congolaise détenue en partie par le gouvernement chinois. Une mine illégale d'or de Colombie contrôlée par un cartel, une ville digne d'un western où le minerai est blanchi et une raffinerie à Dallas pour qu'il soit fondu avec d'or américain : dans une grande enquête, 'The New York Times' retrace l'origine des pièces vendues par la Monnaie des États-Unis.

Et dévoile le mensonge sur lequel repose ce négoce, qui bénéficie au crime organisé et détruit l'environnement. Chaque année, la United States Mint, la Monnaie des États-Unis, vend pour plus de 1 milliard de dollars de pièces d'or d'investissement. Chacune d'elles est frappée d'un symbole, tel que le célèbre pygargue à tête blanche censé garantir, comme l'exige la loi, que l'or est intégralement américain.

La possession d'une pièce ou d'une médaille produite en son sein constitue une manière de se rattacher aux principes fondateurs de la nation, révèle que ce programme gouvernemental de vente d'or repose en réalité sur un mensonge. La Mint n'est en fait que le dernier maillon d'une chaîne qui blanchit de l'or étranger, souvent extrait illégalement, pour alimenter un marché insatiable.

Bien que la loi fédérale américaine exige que les pièces telles que cette 'American Gold Eagle' soient frappées exclusivement à partir d'or américain, des pièces 'Lady Liberty' sont fabriquées à partir d'or provenant de prêteurs sur gages mexicains et péruviens ainsi que d'une mine congolaise détenue en partie par le gouvernement chinois. Selon divers documents, la Mint achète ainsi de l'or provenant d'une mine contrôlée par un cartel de la drogue colombien.

Elle fabrique des pièces à l'effigie de la Statue de la Liberté avec d'or issu de prêteurs sur gages mexicains et péruviens, ainsi que d'une mine congolaise détenue en partie par le gouvernement chinois. Une autre partie provient d'une entreprise hondurienne qui a détruit un ancien cimetière amérindien pour accéder au minerai.

En 1985, afin de protéger la chaîne d'approvisionnement contre de possibles atteintes aux droits humains, notamment dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, le Congrès a pourtant interdit à la United States Mint de fabriquer des lingots à partir d'or étranger. Malgré plusieurs avertissements internes, l'institution a contourné cette loi, tant sous les administrations démocrates que républicaines.

Le 29 mai 2025, des chercheurs d'or ont défriché les forêts et les prairies le long de la rivière Nechí à El Bagre, dans le département d'Antioquia, en Colombie. Les mares aux couleurs vives qui parsèment la région sont contaminées par les déchets miniers. Ces agissements, commis par la plus grande institution du monde sur le marché des pièces d'or d'investissement, illustrent l'effondrement progressif des garde-fous dont s'était doté le secteur.

Le prix de l'or approche désormais les 5 000 dollars l'once, soit près de quatre fois plus qu'il y a dix ans. Une envolée qui pousse organisations criminelles et opérateurs peu scrupuleux à exploiter les gisements de manière toujours plus irresponsable, destructive et risquée. L'exploitation aurifère finance la guerre civile au Soudan et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La flambée des prix de l'or a également permis au Venezuela et à l'Iran d'atténuer les effets des sanctions financières.

Le principal cartel colombien, le Clan del Golfo, s'adonne au trafic d'or autant qu'à celui de la cocaïne et en utilise le produit pour financer des attentats à la bombe et des assassinats qui assoient son pouvoir. Des mineurs déforestent et polluent l'Amazonie en toute illégalité, empoisonnant les populations locales au mercure. Des groupes terroristes, dont certains liés à Al-Qaida, se sont eux aussi lancés dans le commerce de l'or.

Les principaux acteurs du secteur se plaisent à tracer une démarcation claire entre l'or prétendument légal et son pendant criminel. Acheter auprès d'une source réputée, comme la Mint, est censé garantir que criminels, terroristes et pollueurs ne profitent pas du système. En réalité, la Mint ferme les yeux depuis des décennies sur les origines douteuses de l'or qui afflue dans son usine de West Point, dans l'État de New York





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