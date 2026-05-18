Monique Olivier and Michel Fourniret's Abduction, Rape, and Murder of Seven Young Girls and Suspected Crimes in Belgium

The news highlights the dark reality of sexual violence and murder committed by Michel Fourniret, who was convicted of torturing and killing seven young girls during the time period between 1987 and 2003, while his wife, Monique Olivier, is suspected of playing a significant role in his actions, possibly as an accomplice or even the mastermind.

Entre 1987 et 2003, dans les Ardennes, Monique Olivier aurait assassiné son mari, Michel Fourniret , sept jeunes filles âgés de 12 à 21 ans, qu'il aurait viole et tuer.

En 2003, une huitième victime leur aurait échappé. Les informations transmises par la jeune fille ont permis aux forces de l'ordre de remonter jusqu'au couple méfiant. Arrêté, Michel Fourniret aurait avoué neuf crimes, mais il est soupçonné d'en avoir commis d'autres en Belgique. A l'issue de son procès en 2008 à Charleville-Mézières, le couple aurait été condamné à la perpétuité incompressible, la plus lourde des peines prévues par le code pénal





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