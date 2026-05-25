Monfils écarte la première occasion de break du match et gagne le premier jeu de service

Gaston et Monfils se sont rencontrés en 1er tour à Roland Garros. Monfils a commencé le match avec un contre monumental de coup droit et a ensuite échappé à une première occasion de break du match. Gaston a ensuite gagné le premier jeu de service.

A l'aide d'une puissante première balle frappée au T, Monfils empoche un premier jeu de service à haut risque où il a notamment dû écarter une balle de break.

Avec beaucoup de sang froid, Monfils écarte la première occasion de break du match avec de puissants coups droits poussant, à 2 reprises, son adversaire à la faute. Gaston prend ses responsabilités sur une petite 2e balle de son adversaire. Son retour croisé de revers, très engagé, est sauvé. Première amortie gagnante du match pour le Toulousain.

Celle-ci est parfaitement déposée côté coup droit. Attention, danger d'entrée pour Monfils. Gaston dirige remarquablement son point, notamment grâce à son coup droit, lui permettant de déplacer dans la largeur son adversaire. Il conclut le point d'un smash gagnant.

Sur un enchainement, slice puis montée au filet, le Toulousain valide le premier jeu de service du match. Sa très belle volée de revers croisée est gagnante. Premier point fantasque du match avec une intéressante montée au filet du 118e mondial soldé d'une faute directe de coup droit de son adversaire. Gaston en met trop sur son lift de coup droit.

Malgré une bonne intention de jouer profond très tôt dans le match, il peine à contrôler son coup, trop long... Monfils entame le match avec un contre monumental de coup droit. Son coup long de ligne est gagnant et prend très largement de vitesse son adversaire. Après une brève hésitation, le Parisien, vainqueur du toss, choisi d'entamer le match à la relance.

Classés en dehors du top 100 ATP, les deux joueurs bénéficient de Wild Card (invitation du tournoi). Hugo Gaston est à la 118e place mondiale, Gaël Monfils à la 218e. Gaël est un légende, je le regarde depuis que je suis tout petit. Il y a énormément de joie de le jouer, ça va être un match particulier, différent.

Le public sera un peu plus avec Gaël et c'est normal. C'est une très belle fête et ça va être dingu





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Roland Garros Monfils Gaston Coup Droit Break Wild Card Top 100 ATP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Une chance de pouvoir dire au revoir» à Roland-Garros, savoure Gaël MonfilsC'est un grand nom du tennis français qui s'apprête à tirer sa révérence. Gaël Monfils, 39 ans, rangera définitivement, à la fin de Roland-Garros, sa raquette au

Read more »

PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 25 maiMon pronostic : Monfils bat Gaston (1.80)

Read more »

Les adieux de Gaël Monfils au Grand ChelemLa finale possible de Gaël Monfils contre Hugo Gaston lors de Roland-Garros

Read more »

Monfils : comment regarder gratuitement le match de Night Session de Roland Garros en direct ce lundi ?Nouvelle night session à Roland-Garros ! Une nouvelle soirée électrique attend les fans de tennis ce lundi soir. Voici comment suivre gratuitement cette affiche en direct.

Read more »