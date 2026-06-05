Monétisation des congés payés : le ministre du Travail prône le dialogue social

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a rappelé que toute réforme du Code du travail doit passer par un dialogue social avec les partenaires sociaux. Cette déclaration intervient alors qu'une proposition de loi visant à monétiser une semaine de congés payés a suscité des réactions contrastées chez les partenaires sociaux.

La proposition de loi visant à monétiser une semaine de congés payés a suscité des réactions contrastées chez les partenaires sociaux . Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a rappelé que toute réforme du Code du travail doit passer par un dialogue social avec les partenaires sociaux .

'Dès qu'on touche au Code du travail, il faut mettre les partenaires sociaux autour de la table', a-t-il déclaré. Le ministre a ainsi indiqué qu'il organiserait une concertation avec les partenaires sociaux si cette proposition de loi était adoptée par l'Assemblée nationale. Le député LR Eric Pauget, à l'origine de cette proposition de loi, souhaite renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs en leur permettant de monétiser cinq jours de congés payés.

Cependant, la numéro un de la CFDT, Marylise Léon, a jugé cette proposition 'scandaleuse', estimant qu'elle allait à l'encontre des besoins des travailleurs en matière de santé et de repos. Elle a également critiqué la proposition de loi en soulignant qu'elle était une 'facilité politique' face aux problématiques actuelles de pouvoir d'achat.

Par ailleurs, le ministre du Travail prépare un nouveau plan sur la santé au travail, alors que 764 personnes sont décédées en 2024 à la suite d'accidents du travail dans le secteur privé, un chiffre en augmentation par rapport à 2023





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