Mondial Relay recrute 1250 intérimaires pour la période de Noël

Mondial Relay anticipe un afflux massif de colis en recrutant 1250 intérimaires et chauffeurs. L'entreprise investit 500 millions d'euros pour gérer la hausse du e-commerce.

Mondial Relay a annoncé lundi à l'Agence France-Presse qu'il prévoit le renfort de 450 intérimaires et 800 chauffeurs entre octobre et décembre. Cette mesure concerne les opérations en France et en Belgique. Le transporteur se prépare ainsi à l'afflux massif de colis attendus pour les fêtes de fin d'année. Ces recrutements massifs visent à absorber la croissance prévue du volume d'expéditions.

Anticipation de la hausse du e-commerce

Le transporteur, qui possède en France le plus important parc de consignes automatiques de colis, s'apprête à livrer plus de 8 millions de colis par semaine. Ces expéditions concernent la France, la Belgique et le Luxembourg. Les volumes devraient être multipliés par deux de fin octobre à mi-janvier, selon un communiqué de presse. Cette période est cruciale pour l'activité logistique du groupe.

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Black Friday et pression logistique

En novembre, le Black Friday et ses prix cassés lancent le coup d'envoi d'une période de consommation effrénée. Cette tendance s'étend jusqu'aux cadeaux de Noël et met à rude épreuve les logisticiens. Ces derniers doivent préparer ces colis et les livrer dans des délais très courts. Début octobre, les deux géants de la livraison en France, La Poste et Amazon, avaient révélé recruter pour y faire face. La Poste a annoncé 3.500 saisonniers et Amazon 9.500 pour faire face à cette demande.

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Expansion et investissements structurels

Mondial Relay dit aussi avoir augmenté de 8 % sa capacité de traitement de colis entre 2025 et 2026. Cette progression s'accompagne de l'ouverture de quatre nouvelles agences, trois en France et une en Belgique. L'entreprise compte atteindre un total de 13.500 consignes automatiques d'ici la fin 2026. Aujourd'hui, elle dispose de 20.000 points d'envoi et de retrait en France. Ce réseau inclut 12.500 consignes automatiques et 7.500 relais commerçants.

Perspectives et contexte sécuritaire

Ces recrutements, ouvertures d'agences et déploiement de consignes s'inscrivent dans la lignée des investissements annoncés à Choose France. Le PDG de Mondial Relay, David Lewkowitz, a déclaré que le groupe avait annoncé un investissement de 500 millions d'euros d'ici 2030 sur le territoire national. Interrogé par l'AFP sur un éventuel report des consommateurs vers l'e-commerce pour les achats de Noël, il a estimé que c'était possible pour les grandes villes très touchées par les violences. Cependant, il a jugé qu'à l'échelle du pays entier, ça ne devrait pas être énormément significatif. Heureusement, beaucoup de territoires vont très bien, a-t-il déclaré. Il a rappelé que la consigne représentait un moyen de se faire livrer hors des zones difficiles. Mondial Relay appartient au groupe polonais InPost et gère la France, la Belgique, le Luxembourg. L'entreprise compte, en France, 50 agences de livraison et trois plateformes logistiques. Ces dernières sont situées en Pas-de-Calais, en Seine-et-Marne et dans le Rhône. Le groupe y emploie près de 2.500 salariés.