La Colombie bat l'Ouzbékistan, le gardien cap‑verdien Vozinha s'impose, et les jeunes talents comme Ayyoub Bouaddi et Yasin Ayari brillent lors de la première journée du Coupe du monde 2026.

La première journée du Mondial 2026 a offert un spectacle mémorable, clôturée jeudi par la victoire éclatante de la Colombie sur l'Ouzbékistan (3-1). Cette phase initiale a montré la diversité des talents et des intrigues qui animent le tournoi, des jeunes prodiges européens aux vétérans inattendus qui ont su se démarquer.

Le public a suivi les matchs dans les stades du Canada, des États‑Unis, du Mexique et du Brésil, où chaque rencontre a pu basculer d'un instant à l'autre, le tout sous un soleil estival qui a soulevé la ferveur des supporters des deux hémisphères. Parmi les révélations les plus surprenantes, le gardien du Cap‑Vert, Vozinha, a transformé son destin en réalisant sept arrêts décisifs face à l'Espagne.

Le vétéran de 40 ans, jusque‑là connu seulement des followers modestes, compte aujourd'hui près de treize millions d'abonnés sur les réseaux, dépassant même les stars comme Saka ou Lautaro Martínez. Son exploit a rappelé que le football mondial peut catapulter des héros locaux vers la renommée internationale en l'espace de quelques heures.

Dans le même temps, l'arrière‑garde de la République démocratique du Congo a brillé grâce à Aaron Wan‑Bissaka, qui a neutralisé les assauts de Pedro Neto, Nuno Mendes et Rafael Leão, assurant un nul méritoire contre le Portugal. Les défenseurs français ont également laissé leur empreinte, avec Dayot Upamecano et William Saliba qui ont dominé le duel contre le Sénégal (3-1).

Upamecano, porté par une saison exceptionnelle au Bayern Munich, a imposé sa puissance physique et son sens de l'anticipation, rendant difficile toute percée adverse. De l'autre côté du tableau, le géant néerlandais Virgil van Dijk a rappelé son expérience lors du match nul 2-2 contre le Japon, inscrivant même un but de la tête, preuve que son influence dépasse largement le simple rôle défensif.

Chez les jeunes, le prodige marocain Ayyoub Bouaddi a impressionné lors du match nul 1-1 contre le Brésil, affichant une maturité rarement vue chez un adolescent de 18 ans. Enfin, le milieu suédois Yasin Ayari a été le catalyseur de la victoire 5-1 contre la Tunisie, marquant deux buts et rappelant ses racines tunisiennes à chaque célébration.

Ces performances s'inscrivent dans le cadre d'une sélection type élaborée par les rédacteurs de RMC Sport, qui ont mis en avant des joueurs de nationalités diverses - Français, Anglais, Marocains, cap‑verdien - et qui oscillent entre les formations 4‑3‑3 et 4‑2‑3‑1, selon les exigences tactiques et l'impact individuel sur le résultat. Cette équipe hypothétique reflète la richesse du tournoi : des vétérans affirmés, des stars confirmées comme Lionel Messi et des révélations inattendues, dont le gardien cap‑verdien dont le parcours a été propulsé du deuxième niveau portugais à la scène mondiale.

Le Mondial 2026 s'annonce déjà comme une compétition où chaque jour peut faire naître de nouveaux héros, redéfinir des carrières et offrir aux supporters des émotions intenses, du suspense et de la fierté nationale





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