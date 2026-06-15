Mondial 2026 : Deschamps désigne l'Espagne comme grande favorite et affiche l'humilité des Bleus

En conférence de presse avant le premier match des Bleus contre le Sénégal, Didier Deschamps a écarté le statut de favori pour la France, invoquant le renouvellement de l'effectif. Il a en revanche désigné l'Espagne, récente championne d'Europe, comme la principale prétendante au titre.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a tenu une conférence de presse ce lundi à la veille du premier match de l'équipe de France au Mondial 2026 contre le Sénégal .

Il a abordé la question du statut de favori, que de nombreuses nations semblent vouloir éviter. Interrogé par une journaliste espagnole sur la pression liée à ce rang, le patron des Bleus a habilement retourné la question, rappelant que l'Espagne, récente championne d'Europe, apparaît selon lui comme la grande favorite de la compétition.

"C'est très gentil de me poser cette question. D'autant plus que vous êtes espagnole. Que des Espagnols nous considèrent comme favoris du Mondial… s'il y en a une qui est favorite avant tout c'est bien. J'espère que vos collègues français poseront les mêmes questions à mon homologue espagnol", a-t-il lancé avec un sourire.

Il a néanmoins reconnu que la France, comme six ou sept autres nations, a légitimement l'ambition de remporter le titre. Didier Deschamps a volontairement affiché une posture d'humilité avant l'entrée en lice des Bleus. La France, placée dans un groupe I très relevé, n'aura pas le droit à l'erreur pour se qualifier. Au-delà des adversaires directs, le sélectionneur a identifié un autre facteur qui, à ses yeux, empêche les Bleus d'être considérés comme les grands favoris : le renouvellement générationnel.

"Il y a une route qui est longue et difficile, comme toujours. Évidemment que la France a un potentiel qui est de haut niveau", a-t-il déclaré.

"De par les résultats obtenus lors des deux dernières Coupes du monde et même s'il y a une génération qui a arrêté et qu'il y a un renouvellement. J'ai beaucoup de joueurs de grande qualité mais pour qui ce sera la première compétition, la première Coupe du monde.

" Après avoir ainsi argumenté que la France n'était pas la grande favorite du tournoi organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique, Didier Deschamps a désigné l'Espagne comme la sélection qui l'est à ses yeux. Il n'a pas hésité à inviter la Roja, sacrée à l'Euro 2024, à assumer ce rôle de first contender.

"Je ne vais pas me considérer et considérer l'équipe de France plus forte que les autres", a-t-il encore assuré à la veille du match contre le Sénégal. Cette approche contraste avec certaines déclarations internes, comme celle de Lucas Hernandez qui a créé un mini-sujet, ou les interrogations sur le rôle de Kylian Mbappé. Le sélectionneur a d'ailleurs appelé son joueur après une prise de parole maladroite, montrant qu'il garde la main sur le groupe.

Dans le même temps, d'autres sujets anecdotiques ont émergé, comme la prime de l'arbitre somalien Omar Artan, interdit d'entrée aux États-Unis, ou les vœux de parfois de joueurs comme Cherki qui promet "de régaler tout le monde". L'essentiel reste toutefois la préparation des Bleus pour une Coupe du monde où ils ne partiront pas avec l'étiquette de favori, mais avec l'ambition de soulever le trophée le 19 juillet prochain





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