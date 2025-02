Monaco : Thiago Scuro Admet la Supériorité du PSG

Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco, reconnaît sans détour que le PSG est actuellement le meilleur club de son histoire. Face à un retard de 16 points et à l'invincibilité parisienne en Ligue 1, il justifie la difficulté de Monaco à rivaliser avec le club de la capitale. Il souligne également le choix judicieux de prolonger le contrat d'Adi Hütter, malgré les critiques, et met en avant les résultats positifs de l'entraîneur, notamment le retour de Monaco en Ligue des Champions.

Le PSG est actuellement le sujet de vives éloges de ses concurrents. L'AS Monaco, qui, malgré un retard de 16 points et une 4e place en Ligue 1 , était considérée par certains comme pouvant rivaliser avec le club parisien, est loin du coup. Thiago Scuro , directeur général de l'ASM, n'en est pas surpris. Il déclare que ce PSG est sans doute le plus fort de tous les temps, avec des concepts clairs et une invincibilité en Ligue 1 .

« C'est sans doute le meilleur PSG qu'il n'y ait jamais eu, avec des concepts clairs et aucune défaite en L1. Par rapport à notre budget et à la construction de notre effectif, les concurrencer aurait été très ambitieux. Marseille aussi fait une bonne saison, avec de gros investissements durant l'été et cet hiver. Ils ont pris des joueurs d'expérience, ils n'ont pas à jouer de compétition européenne, comme nous l'an dernier. C'est plus confortable. » Cette affirmation de Scuro permet d'expliquer pourquoi son équipe ne peut pas rivaliser actuellement, notamment en ce qui concerne l'entraîneur Adi Hütter, dont le contrat a été prolongé début d'année mais qui fait l'objet de critiques. « Le PSG l'a fait aussi avec Luis Enrique. Je ne vois pas pourquoi la question vaut plus pour Monaco que pour Paris. D'accord, il y a les résultats, mais Adi a une vision très claire, conforme à la nôtre : développer de jeunes joueurs, pratiquer un football d'attaque, agressif. Quand le contrat de ton entraîneur expire dans six mois et qu'il est dans le viseur de beaucoup de clubs, il est aussi normal de s'assurer qu'il restera avec nous ». Du côté de Monaco, il n'y avait aucune raison de ne pas envisager l'extension du contrat de son entraîneur. « Je comprends la question mais vous devez aussi prendre en considération qu'il a ramené le club en Ligue des champions pour la première fois depuis cinq ans, que six joueurs de l'académie sont dans l'effectif actuel. En L1 et en C1, on est l'une des équipes les plus jeunes, et il a des résultats. Ce qu'il s'est passé hier (samedi contre Nantes) est une réponse des joueurs. », explique Scuro





