Monaco s'impose avec autorité face à Nantes avant son déplacement à Benfica

Monaco a remporté une victoire convaincante contre Nantes (7-1) samedi soir, grâce à un triplé de Mika Biereth. Cette victoire permet aux Monégasques de retrouver provisoirement le podium de la Ligue 1 et de se préparer avec confiance pour le match retour contre Benfica en Ligue des champions mardi.

Samedi soir, Monaco a remporté une victoire écrasante contre Nantes (7-1) grâce à un nouveau triplé de Mika Biereth . Cette performance encourageante intervient après deux défaites récentes pour les Monégasques, notamment contre Paris en championnat et contre Benfica en Ligue des champions.

Cette victoire permet aux Monégasques de retrouver provisoirement le podium de Ligue 1 avec 40 points, et surtout, se rend à Lisbonne avec plus de confiance pour le match retour contre Benfica mardi, crucial pour leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. \Biereth a inscrit son deuxième triplé sous ses nouvelles couleurs, portant son total à sept buts en cinq matches de Ligue 1. De nombreux éléments qui étaient en difficulté ces dernières semaines ont également retrouvé leur niveau. Takumi Minamino, avec un but et deux passes décisives, brille à nouveau, tout comme Eliesse Ben Seghir, auteur du troisième but de l'ASM. Caio Henrique a également été passeur décisif pour le retour de George Ilenikhena (6-1, 81e), qui s'est offert un doublé sur une passe de Denis Zakaria (7-1, 90+5e). \Malgré un début de match difficile, où ils ont été rapidement menés par Nantes (0-1, 4e), grâce à un but de Matthis Abline, Monaco a finalement dominé le match. Le latéral gauche nantais, Nicolas Cozza, a reçu un carton rouge après avoir fauché Vanderson (8e), ce qui a donné un avantage numérique aux Monégasques. Le match s'est ensuite équilibré et Monaco a pris l'avantage avant la mi-temps grâce à des buts de Biereth (44e) et Minamino (45e). Après la pause, Monaco a confirmé sa domination et a inscrit plusieurs buts supplémentaires grâce à Ben Seghir (48e), Biereth (54e), un pénalty de Biereth (64e), et Ilenikhena (6-1, 81e) et (7-1, 90+5e). Nantes, malgré une défense peu sûre et des contre-attaques rapides, n'a pas réussi à rivaliser avec l'efficacité de Monaco





