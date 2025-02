Monaco S'enfuit en Deux Buts en 70 Secondes face à Nantes à Dix

L'AS Monaco a réalisé un retour sensationnel face à un FC Nantes réduit à dix, en inscrivant deux buts en soixante-dix secondes pour remporter une victoire inattendue.

Alors qu'une offensive monégasque menée par Takumi Minamino s'organise, l'international marocain, Eliesse Ben Seghir, frappe d'un tir puissant et trompe Anthony Lopes au premier poteau ! 3-1, Monaco s'enfuit !Face à une équipe nantaise réduite à dix, Monaco va tenter de profiter de son avantage et d'aggraver le score.

C'EST LA PAUSE ! Mené d'un but à une minute de la fin du temps réglementaire, l'AS Monaco a marqué deux buts en soixante-dix secondes pour inverser le cours du match face à un FC Nantes réduit à dix joueurs. Pour l'instant, les locaux se retrouvent à seulement six points de l'Olympique de Marseille, deuxième, et reprennent un avantage de trois points sur Nice, quatrième. Takumi Minamino, auteur de l'assistance sur le premier but monégasque, inscrit lui-même un but pour enflammer cette rencontre. Sa reprise de volée, détournée par Lopes, finit par s'envoler dans le but nantais ! 2-1, Monaco renverse la situation en un éclair ! Mika Bierth prend le relais. Trouvé au premier poteau par Takumi Minamino, l'avant-centre anticipe, devançant Nicolas Pallois et Anthony Lopes pour égaliser ! 1-1, Monaco revient dans le match. Monaco pousse pour égaliser avant la pause, et l'infériorité numérique de Nantes ne semble pas avoir d'impact sur le score. Akliouche, servi à l'extérieur de la surface par Eliesse Ben Seghir, provoque et dribble, se retrouvant seul face à Anthony Lopes. Sa frappe du pied gauche frôle le but... Monaco ne parvient pas à égaliser





