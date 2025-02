Monaco, plongée dans le cauchemar face au Benfica

Monaco a subi une défaite amère face au Benfica lors du match retour des 16èmes de finale de la Ligue des Champions. Un scénario désastreux a vu les Monégasques sombrer après une erreur défensive et l'exclusion de Moatasem Al-Musrati.

Il a suffi de quatre minutes pour faire basculer Monaco du rêve au cauchemar. En quête d’un billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Monégasques se sont inclinés à domicile contre le Benfica de Lisbonne (0-1), plombés par une séquence désastreuse au retour des vestiaires.

Incapables de rivaliser sur le plan technique, les hommes d’Adi Hütter ont craqué d’abord par une erreur défensive, avant de voir Moatasem Al-Musrati être exclu, laissant son équipe à dix pendant plus de quarante minutes. Dès la 48e minute, Monaco a sombré. Un duel perdu par Mohammed Salisu face à l’inévitable Vangelis Pavlidis a suffi pour ouvrir la voie aux Portugais. Servi en profondeur par Tomas Araujo, l’attaquant grec s’est joué du défenseur ghanéen avant de battre Majecki d’un piqué imparable. Un geste de grande classe dans une rencontre au niveau technique pourtant très faible. Plus de 40 minutes à dix contre onze A peine le temps d’encaisser le coup que Monaco se retrouvait déjà en grande difficulté. Quatre minutes après l’ouverture du score, Al-Musrati, déjà averti, a réclamé un carton pour son adversaire… avant d’être lui-même exclu par l’arbitre (52e). Réduits à dix, les Monégasques ont vu leur espoir d’égalisation s’envoler. Malgré les entrées de Takumi Minamino et Eliesse Ben Seghir, le club de la Principauté n’a jamais réussi à emballer la rencontre. Breel Embolo, combatif en pointe, n’a pas trouvé la faille, et les visiteurs, soutenus par 2.000 supporters lisboètes, ont contrôlé les débats. Seule satisfaction pour Monaco : avoir évité un second but qui aurait définitivement scellé son sort. Le défi sera immense mardi prochain au Stade de la Luz, où les Monégasques devront s’imposer pour espérer rejoindre les huitièmes de finale. Un exploit d’autant plus compliqué qu’ils seront privés de Vanderson et Denis Zakaria, tous deux suspendus après avoir écopé d’un avertissement en fin de match





