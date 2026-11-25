La princesse Charlène et Gareth Wittstock dévoilent les maillots des équipes de rugby monégasques lors d'une cérémonie au Casino de Monte-Carlo.

La princesse Charlène de Monaco et son beau-frère Gareth Wittstock ont officié conjointement lors de la présentation des maillots des équipes de rugby Monaco Impis et Monaco Umusa. L'événement s'est déroulé le dimanche 22 novembre au Casino de Monte-Carlo, marquant une étape clé dans la préparation des équipes pour leurs prochaines compétitions internationales.

Une tenue sobre et une cérémonie prestigieuse

La princesse, âgée de 44 ans, a choisi une silhouette élégante pour l'occasion, optant pour un tailleur-pantalon blanc à la coupe structurée. Sa tenue était rehaussée de revers noirs et de boutons assortis, complétée par des escarpins noirs classiques. Ses cheveux blond platine étaient coiffés en boucles glamour, mettant en valeur une paire de boucles d'oreilles étincelantes serties de diamants. Le frère et la sœur affichaient de larges sourires lors de cette présentation officielle de la famille princière de Monaco.

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Des équipes prêtes pour le sol américain

La compétition de rugby doit se tenir le 28 novembre à Tampa Bay, aux États-Unis. Selon une publication Instagram consacrée à l'événement, les deux formations s'apprêtent à participer pour la première fois de leur histoire à une compétition organisée sur le sol américain. Cette opportunité fait suite à leurs belles performances lors du LIT7s deen juillet dernier, confirmant leur montée en puissance sur la scène internationale.

Un palmarès prestigieux pour Monaco Impis

Les Monaco Impis pourront notamment s'appuyer sur leur prestigieux palmarès, marqué par deux titres internationaux remportés en 2023. Ces victoires ont été acquises aux Melrose Sevens, en Écosse, et aux Emirates Dubai 7s. Ces résultats constituent un atout majeur pour l'équipe masculine alors qu'elle se prépare pour le défi américain, démontrant leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes mondiales.

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Championnes en titre pour Monaco Umusa

Les Monaco Umusa feront quant à elles le déplacement en tant que championnes en titre de l'International Open féminin des Emirates Dubai 7s, remporté en novembre 2025. Cette consécration récente renforce leur statut de favorites et leur motivation pour aborder cette nouvelle compétition avec confiance. Leur titre récent témoigne de la profondeur du talent féminin au sein du rugby monégasque.

Une initiative fondée en 2017 et dirigée par Gareth Wittstock

Fondées en 2017 à l'initiative de Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène et dirigées par Gareth Wittstock, ces équipes réunissent des joueurs de la Fédération Monégasque de rugby, de l'AS Monaco Rugby et des joueurs internationaux. Gareth Wittstock, devenu homme d'affaires, occupe aujourd'hui le poste de secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, créée en 2012 pour promouvoir la sécurité aquatique. L'équipe rendra également visite à la Pelicans Rugby School, à Saint-Pétersbourg pour partager leur expérience et transmettre les valeurs du rugby aux jeunes dans le cadre du programme " Sport et Éducation " soutenu par la Fondation.