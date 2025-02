Monaco et Milan piégés, le Bayern s'impose en barrage de la Ligue des champions

Monaco a perdu 0 à 1 contre Benfica Lisbonne lors du match aller des barrages de Ligue des champions, tandis que l'AC Milan a été battu 0 à 1 par Feyenoord à Rotterdam. Le Bayern Munich a, quant à lui, remporté la victoire 2 à 1 à Glasgow contre le Celtic.

Mercredi, Monaco a encore subi une défaite face à Benfica Lisbonne lors du match aller des barrages de Ligue des champions, s'inclinant 0 à 1. Comme l'AC Milan à Rotterdam, victime d'une erreur du gardien français Mike Maignan, Monaco a été piégé par son adversaire. En revanche, le Bayern Munich, malgré quelques frayeurs, a réussi à remporter la victoire à Glasgow 2 à 1.

Dans le dernier match du jour, l'Atalanta Bergame, pourtant favorite, a été surprise par Bruges à la dernière minute sur un penalty sujet à controverse, concédant une défaite de 2 à 1.Monaco, déjà battu par Benfica à domicile (3-2) le 27 novembre dernier lors de la phase de groupe, devra réaliser un exploit mardi prochain au stade de la Luz de Lisbonne pour espérer rejoindre les 8e de finale de la compétition. Deux mois après la défaite 3-2 marquée par des faits de jeu et un arbitrage controversé, Monaco est de nouveau confronté à des contestations après le match de mercredi soir. Al-Musrati a été expulsé après un second carton jaune pour une contestation légère (52e minute). « C'est un match similaire au premier match contre Benfica, après 10 minutes en deuxième mi-temps, le match était plié », a déploré Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco. L'AC Milan, quant à lui, fait une mauvaise opération avant le match retour mardi prochain à San Siro. Le gardien français Mike Maignan gardera un mauvais souvenir de la soirée, lui qui a critiqué la pelouse glissante de Rotterdam, ayant provoqué un rebond inattendu sur une frappe lointaine d'Igor Paixao (3e minute). Le Bayern Munich, malgré quelques frayeurs, a tenu son rang. Le Celtic Glasgow a d'abord pensé inscrire un beau but collectif d'emblée, mais il a été annulé pour hors-jeu. Les Écossais sont revenus à 2-1 à la 79e minute, mettant le feu à la défense bavaroise devant leur public. Cependant, les hommes de Vincent Kompany ont obtenu un très bon résultat à l'extérieur avant le match retour à l'Allianz Arena, grâce à des buts à la mi-match de Michael Olise et Harry Kane.





