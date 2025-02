Monaco en pleine crise : Diatribes et réunions entre le staff et les joueurs

Le président Dimitri Rybolovlev, furieux après la défaite contre Benfica, a convoqué une réunion entre le staff et les joueurs pour tenter de comprendre les raisons de la mauvaise forme de l'équipe. Les cadres ont échangé avec Adi Hütter sur les points faibles de l'équipe, notamment la gestion des jeunes et les plans tactiques.

La défaite contre Benfica en Ligue des champions a profondément déconcerté le président Dimitri Rybolovlev , conduisant à une nouvelle réunion entre le staff et les joueurs afin de tenter de comprendre les raisons de cette dégradation des performances.

Mercredi soir, après la défaite cuisante lors du match aller des play-offs (0-1), Thiago Scuro, le directeur général de l'ASM, a affirmé aux médias que l'expulsion de Moatasem al-Musrati à la 52e minute - un « scandale » à ses yeux - a été le tournant du match. Le lendemain, le Brésilien a convoqué l'entraîneur et les joueurs pour une réunion d'une heure trente, ayant pour objectif de tout mettre sur la table. Scuro a rappelé aux joueurs leur devoir de réserve et a insisté sur le danger de divulguer les conversations de vestiaire ou les compositions d'équipe. Il a ensuite cédé la parole à Adi Hütter, qui a posé aux joueurs une question cruciale : « Dites-moi ce qui ne va pas dans l'équipe, selon vous ». À cette question, seuls les joueurs expérimentés tels qu'Alexandre Golovine, Denis Zakaria, le capitaine, Thilo Kehrer, le patron de la défense, ou Breel Embolo, l'un des plus âgés de l'équipe à 28 ans, ont osé répondre. Leurs suggestions, plus ou moins claires pour Hütter, ont toutefois lancé un débat nécessaire. Les cadres ont notamment critiqué l'entraîneur d'être trop dur avec les jeunes joueurs de l'effectif, les jugeant non aptes à porter le poids des responsabilités. Hütter a ensuite questionné les jeunes joueurs sur cette impression, leur demandant s'ils la considéraient comme justifiée. La discussion a également porté sur un management jugé « trop dramatisant », avant que quelques suggestions sur le jeu ne soient avancées. Les cadres estiment que les mises en place tactiques d'avant-match sont effectuées trop tardivement, laissant insuffisament de temps à l'équipe pour les intégrer. Ils ont également proposé d'adapter davantage les filières de jeu au profil de l'adversaire et à sa façon de défendre, laissant entendre qu'un peu de jeu direct pourrait parfois être bénéfique. Rybolovlev a été extrêmement déçu par la défaite de mercredi. Monaco vient de perdre quatre de ses cinq derniers matches en Ligue des champions et trois de ses six derniers matches de Ligue 1. Il est donc logique que ce genre d'explications entre le staff et les joueurs se multiplient. Cependant, la réunion de jeudi trouve aussi son origine dans la contrariété du président, suite à la défaite contre Benfica. Dimitri Rybolovlev n'est pas satisfait de la période actuelle et a été particulièrement agacé par la défaite contre Benfica, au point de se rendre au centre d'entraînement de La Turbie, jeudi matin, pour tenir de nombreuses entretiens, mais sans rencontrer les joueurs. Bien évidemment, le milliardaire russe aurait préféré un arbitrage différent, mais il a également été surpris par les performances décevantes de certains de ses joueurs. Scuro n'a sans doute pas d'autre choix que de diriger le coach et ses joueurs avec plus de fermeté en cette période délicate. L'ASM doit battre Nantes, ce samedi soir (19 h), si elle veut se redonner confiance avant le match retour contre Benfica, mardi, et redresser la barre en Championnat, où elle n'a plus aucune certitude (4e). Une qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est pas négociable dans l'esprit du président. Si Monaco n'y participe pas, le manque à gagner incitera son actionnaire à vendre pour au moins 100M€ de joueurs lors de la prochaine intersaison, au risque d'affaiblir considérablement l'effectif. L'ASM n'en est pas là, mais l'enchaînement des matches contre Nantes et Benfica s'annonce capital





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Monaco Ligue Des Champions Benfica Adi Hütter Dimitri Rybolovlev Thiago Scuro Moatasem Al-Musrati

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

10 buts sur corner : Monaco, l'autre ArsenalLigue 1 - Monaco/Rennes - 10 buts sur corner : Monaco, l'autre Arsenal.

Lire la suite »

De l'espoir pour Montpellier, encore plus de doute pour MonacoMonaco a mené, Monaco a dominé, mais Monaco a perdu ce vendredi en Montpellier dans le cadre de la 18e journée de championnat (1-2).

Lire la suite »

Dimitri Rassam sans fard sur son divorce avec Charlotte Casiraghi : « J’ai perdu le contrôle »Quelques semaines après avoir lancé son fonds d’investissement destiné à la production cinématographique, Dimitri Rassam s’est confié comme rarement sur son divorce de Charlotte Casiraghi dans les pages de Paris Match, en kiosques ce jeudi 16 janvier.

Lire la suite »

Dimitri Rassam : confidences inédites sur ses divorcesLe producteur Dimitri Rassam s'est ouvert récemment dans les colonnes de Paris Match sur ses deux divorces, notamment celui avec Charlotte Casiraghi. Il évoque les difficultés rencontrées, l'impact sur sa vie personnelle et son espoir de maintenir des liens avec ses enfants.

Lire la suite »

Dimitri Rassam évoque pour la première fois son divorce de Charlotte CasiraghiLes ex-époux Dimitri Rassam et Charlotte Casiraghi au 76e Festival international du film de Cannes lors de la présentation de Jeanne du Barry , le 16 mai 2023.

Lire la suite »

Ligue 1: avant le derby face à l'OM, les supporters de Nice chambrent Dimitri PayetHabituellement très bouillant, le derby entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille a été lancé cette nuit par les supporters niçois, qui se sont amusés à coller des stickers de Dimitri Payet sur les récupérateurs de bouteilles de la ville, en référence au jet de bouteilles dont le Marseillais...

Lire la suite »