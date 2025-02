Monaco écrase Nantes (7-1) et grimpe provisoirement à la 3e place

Monaco s'impose largement face à Nantes (7-1) grâce à un triplé de Mika Biereth. Les Monégasques profitent de l'expulsion de Nicolas Cozza pour prendre l'avantage avant la pause et creuser l'écart en deuxième période. Monaco remonte provisoirement à la 3e place du classement.

Monaco a infligé une lourde défaite à Nantes (7-1) lors de la 22e journée de Ligue 1 . Les Monégasques, en supériorité numérique pendant plus de 80 minutes suite à l'expulsion de Nicolas Cozza, ont dominé le jeu et profité de la réussite devant le but de Mika Biereth , auteur d'un triplé . Nantes , mené par un Matthis Abline et un Moses Simon très performants, a pris l'avantage dès les premières minutes, mais a été rapidement rattrapé par les Monégasques.

Après un but égalisateur de Mika Biereth, Takumi Minamino a donné l'avantage aux locaux juste avant la pause. En seconde période, les Monégasques ont amplement profité de leur supériorité numérique pour creuser l'écart, notamment grâce à un doublé de Mika Biereth et à un but de George Ilenikhena, de retour de blessure. Ce succès permet à Monaco de se hisser provisoirement à la troisième place du classement, avec trois points d'avance sur Nice. Le club de la Principauté se prépare désormais pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions contre Benfica, mardi prochain à Lisbonne





