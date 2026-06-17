Monaco domine Paris et égalise dans la série des playoffs

Monaco a battu Paris 102-90 dans le deuxième match de la finale des playoffs de basket, reprenant l'avantage du terrain grâce à une performance collective impressionnante et le retour de Yoan Makoundou.

Les Monégasques ont remporté le deuxième match de leur série contre Paris mercredi soir à l'Adidas Arena sur le score de 102 à 90. Après une défaite frustrante dans les dernières secondes du premier affrontement, Monaco a cette fois parfaitement contrôlé la fin de la rencontre pour s'imposer et reprendre l'avantage du terrain.

La performance des hommes de la Principauté a été collective et cohérente, avec un pourcentage de réussite de 53% aux tirs, un excellent 13 sur 25 à trois points, et 29 passes décisives contre seulement 10 balles perdues. Le retour de Yoan Makoundou, qui avait manqué le match précédent, a apporté un supplément d'énergie et de taille, contribuant à la domination monégasque tant en défense qu'en attaque.

Paris, champion de France en titre, a pourtant bien débuté le match sous les acclamations de son public. L'Arena de la Porte de la Chapelle a vibré sur un 8-0 pour conclure la première mi-temps, couronné par un tir au buzzer de Sebastian Herrera depuis le milieu de terrain. Ce panier spectaculaire est intervenu juste après que les supporters aient chanté "MVP" pour T.J.

Shorts, présent en bord de terrain, tout comme un autre ancien meneur de jeu devenu star de l'Euroligue, Sylvain Francisco. Ce momentum a permis à Paris de réduire un écart qui atteignait 20 points quelques minutes plus tôt (53-33). Mais Monaco, emmené par le duo Okobo-Strazel et l'agressivité d'Alpha Diallo, a su maintenir son tempo.

Malgré des fautes précoces et un effectif réduit à neuf joueurs, l'équipe a fait preuve d'une maîtrise impressionnante du jeu, alternant attaques près du cercle et tirs extérieurs après avoir fait circuler la balle avec intelligence. Dès la reprise, Monaco a immédiatement remis la pression en signant un 8-0 pour reprendre ses distances, confirmant sa volonté de ne pas revivre un scénario cruel dans le money-time.

Yoan Makoundou, lui-même étonné par sa réussite de loin (12 sur 22 de loin en play-offs), a porté l'écart à 20 points. Paris a tenté de réagir avec une défense plus agressive, mais Monaco a toujours trouvé des solutions. Les Parisiens, maladroits à trois points (11 sur 32 au final) et trop imprécis dans la gestion des ballons (21 balles perdues au total), n'ont jamais réussi à recoller sérieusement au score.

Le match s'est terminé sur une note de satisfaction pour Monaco, qui doit maintenant confirmer vendredi ou dimanche à Gaston-Médecin pour prendre une option sur le titre de champion de France. Paris, de son côté, devra remporter au moins un match à l'extérieur pour espérer conserver sa couronne et réaliser le back-to-back après le titre de 2025. Cette victoire de Monaco relance totalement la série, et les prochains matchs s'annoncent décisifs





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monaco Paris Basketball Playoffs Victoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(S1E1) - Monaco, la grande histoire d'un micro-EtatPrinces et croupiers - (S1E1) - Monaco, la grande histoire d'un micro-Etat : En 2011, Albert II de Monaco s'unit à Charlene. Le mariage est suivi par 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Monaco, ville-état d'à peine...

Read more »

Où regarder le match 2 des finales de Betclic ELITE entre Paris et Monaco ?Le match 2 des finales de Betclic ELITE entre Paris et Monaco, sera diffusé ce soir à 20h30 en exclusivité sur DAZN.

Read more »

Une ombre de moins à Monaco : Yoan Makoundou retrouve les parquets de la finale !Absent lors du Match 1 de la finale à l'Adidas Aréna, Yoan Makoundou a réintégré la rotation de Sergii Gladyr pour la deuxième manche.

Read more »

Betclic Elite: Monaco relance la finale en égalisant contre ParisFrustrée lors du match d'ouverture, l'AS Monaco Basket a donné une leçon au Paris Basketball dans sa salle (102-90) mercredi pour égaliser à 1-1 en finale du championnat de France.

Read more »