Monaco - Benfica : À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match des barrages de Ligue des Champions ?

Monaco affronte Benfica en barrage de Ligue des Champions. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match.

Après une phase de ligue explosive qui a débuté par une victoire contre le Barça, Monaco a progressivement perdu de son élan. L'ASM a terminé la première phase avec 13 points, un total qui lui a permis de se qualifier pour les barrages en occupant la 17e place. Son adversaire du soir possède le même nombre de points et a terminé juste devant au classement général. Benfica a également proposé des matchs spectaculaires, comme contre Barcelone (défaite 4-5) et la Juventus (victoire 2-0).

Cette confrontation s'annonce donc très disputée. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de groupe. Au Stade Louis II, les Portugais avaient remporté la victoire sur le score de 3-2. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder en direct le match Monaco - Benfica ? Le match entre Monaco et Benfica est diffusé en direct sur CANAL +. Le coup d'envoi est prévu à 21h00 le mercredi 12 février au Stade Louis II. Avant le match, retrouvez le Canal Champions Club dès 20h00 pour connaître les informations sur les autres rencontres de la soirée. Pour pouvoir regarder le contenu, vous devez être abonné payant à CANAL +. Les compositions probables : Monaco : Majecki ; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caïo Henrique ; Zakaria, Magassa ; Akliouche, Minamino, Golovin ; Biereth Benfica : Trubin ; Araujo, Silva, Otamendi, Carreras ; Florentino, Aursnes, Kokcu ; Akturkoglu, Schjelderup, Pavlidis Diffusion Monaco - Benfica : ce qu'il faut savoir Le match Monaco - Benfica a lieu le mercredi 12 février. La rencontre est diffusée sur CANAL +. Le coup d'envoi est prévu à 21h00





