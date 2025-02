Monabanq : Profitez de jusqu'à 200 euros de bonus pour ouvrir un compte

Monabanq, la banque en ligne du Crédit Mutuel, vous offre une incroyable opportunité d'économiser jusqu'à 200 euros. Cette offre de bienvenue est accessible aux nouveaux clients qui ouvrent un compte bancaire. Profitez d'un bonus de bienvenue de 80 euros dès l'ouverture de votre compte, suivi de primes supplémentaires pour l'abonnement à une carte Visa Classic, au service de mobilité bancaire et une prime de fidélité au 13ème mois.

Vous aimez les bons plans ? Vous allez adorer l'offre de Monabanq . La banque en ligne , filiale du Crédit Mutuel , vous offre jusqu'à 200 euros pour vous souhaiter la bienvenue. Pour en bénéficier, vous devez être un nouveau client et ouvrir un compte bancaire. Vous recevez alors 80 euros. Et pour toute souscription à une carte Visa Classic, vous gagnez 40 euros. Ensuite, une prime de 40 euros est offerte pour toute souscription au service de mobilité bancaire.

Pour finir, vous allez gagner une prime de fidélité de 40 euros au cours du 13ème mois d'ouverture du compte.Ouvrir un compte chez Monabanq, c’est très simple. Il suffit de fournir les renseignements demandés, de transmettre des documents et c’est fait. En quelques minutes, vous pouvez utiliser votre nouveau compte bancaire. L’offre de bienvenue Monabanq est incroyable ! Si vous souhaitez changer pour une banque en ligne, c’est le bon moment. Monabanq vous offre jusqu'à 200 euros, et vous permet également d'épargner à un taux de 4 %. Rarement une banque ne vous a fait gagner autant d’argent.Monabanq, c’est la simplicité d’une banque en ligne. Tout est consultable à tout moment. Vous pouvez également faire des virements à partir de votre compte client, faire opposition et bien plus encore. Du reste, vous avez la possibilité de demander un crédit, que ce soit pour vous, pour votre voiture, votre maison… Vous pouvez également souscrire à une assurance auto, à une assurance habitation… Vous pouvez bien entendu épargner et placer votre argent. Monabanq propose aussi des comptes pour les jeunes, les étudiants et les auto-entrepreneurs. Vous avez un grand choix de comptes bancaires ! Pour finir, le service client a été élu service clients de l'année. Vous ne serez jamais seul en cas de problème. Cliquez ici pour profiter de l’offre de Monabanq Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

