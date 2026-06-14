Mon petit France Inter : l'histoire de la France

L'historien Géraud Létang explique comment les coups de force ont changé l'histoire de la France.

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Mon petit France Inter, c'est pas pour les grands ! C'est Lilou, 11 ans, qui pose la question à l'historien Géraud Létang. Imagine un grand jeu où tout le monde suit les mêmes règles depuis toujours. Soudain, au milieu de la partie, ceux qui sont censés protéger les joueurs décident de prendre le contrôle du jeu et de changer les règles eux-mêmes !

Historien, chercheur au Service Historique de la Défense. Spécialiste des empires coloniaux et de la Seconde guerre mondiale L'historien Géraud Létang commence par expliquer que dans une démocratie, il existe une règle d'or que l'on oublie souvent : c'est toujours celui qui est élu par le peuple (le politique) qui commande celui qui porte les armes (le militaire). Mais parfois, dans l'histoire, cet équilibre s'est brisé brutalement.

Sais-tu que pour justifier ces coups de force, ceux qui s'emparent du pouvoir utilisent souvent un prétexte particulier ? Ils affirment qu'il y a une crise tellement grave qu'elle ne peut être résolue que par la force. C'est ainsi que les institutions politiques s'effondrent et que le pays bascule dans une tout autre ambiance, souvent bien plus sombre. En France aussi, en 1799, en 1852 et en 1961, des hommes ont tenté de s'emparer du pouvoir par la force...

Pour découvrir les coulisses de ces moments où l'histoire a basculé, écoute l'intégralité de la réponse de Géraud Létang





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