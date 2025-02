Mon Farewell à Arc et mon Adoption de Microsoft Edge

Après l'annonce de la fin du développement de Arc, l'auteur explore ses options de remplacement pour son navigateur web. Il explique les raisons qui l'ont poussé à choisir Microsoft Edge, malgré ses réserves initiales.

Depuis sa phase bêta tests sur macOS en 2023, j'ai vécu une véritable idylle avec Arc , un produit qui a totalement redéfini ma façon de surfer sur le web. Pourtant, mon bien-aimé m'envoie en ce jour une lettre de rupture. The Browser Company a clairement avoué que Arc ne recevrait plus de mises à jour. S'il reste tout à fait utilisable aujourd'hui, je suis du genre à vouloir une rupture nette et sans bavure.

Au plus vite je partirai, plus vite je pourrai me reconstruire et m'épanouir dans une nouvelle histoire. Alors si vous aussi, êtes blessés de l'abandon de ce beau projet, je vous embarque avec moi dans ma quête du prochain navigateur qui fera battre votre cœur d'internaute blessé. Arc a popularisé les onglets verticaux, et a opté pour une approche des favoris très particulière (rien n'est jamais vraiment fermé, tout est accessible en permanence, ce qui peut être très déroutant de prime abord), à laquelle j'ai vite adhéré. C'était (il faut que je m'habitue) aussi des raccourcis claviers très malins, facilitant grandement mon travail au quotidien. Ouvrir une, deux, voire trois fenêtres scindées par une simple combinaison de touche ; lancer une recherche instantanée sur la base de données de GSM Arena pour vérifier les spécificités d'un smartphone ; lire une vidéo sur YouTube ou Twitch en une seconde, et récupérer automatiquement une fenêtre flottante en passant à un autre onglet… Il y a quelque chose de magique à utiliser Arc au maximum de ses capacités. Comme l'écrit fort justement Chloé dans son test du navigateur, c'est pratiquement un système d'exploitation à part entière. La contrepartie de cette débauche de moyens est que Arc est un navigateur extrêmement lourd, qui consomme des gigas de mémoire vive et qui fait fondre votre batterie comme neige au soleil. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches faits par la communauté aux développeurs : vous souhaitez abandonner Arc ? Faites-vous plaisir. Mais rendez-le au moins plus efficient. Spoiler : ils n'en feront rien, et se contenteront simplement de corriger d'éventuelles failles majeures. Il suffit de se rendre sur leur forum pour constater que les développeurs ne semblent pas prêtes à répondre aux demandes de la communauté. Ce que je recherche dans un navigateur web Ma décision d'arrêter d'utiliser Arc étant prise, l'heure était au bilan. De quoi ai-je besoin au juste dans un navigateur web ? Écrire sur le web étant ma profession, j'ai évidemment des attentes différentes de celles d'un utilisateur ou d'une utilisatrice lambda. Voici la liste de mes non-négociables : Possibilité d'ouvrir une ou plusieurs fenêtres en vue scindée ; Fonctionnalités de gestion des favoris robustes et personnalisables ; Un système de raccourcis clavier performant et intuitif ; Intégration avec les outils de productivité (calendrier, e-mail, etc.) ; Consommation de ressources minimale. Je vais donc évacuer immédiatement tout suspens factice : non, mon nouveau navigateur de cœur n'est pas Zen — comme le conseille environ 102% des déçus du chemin emprunté par Arc. Fondé sur les bases de Firefox, Zen embarque, c'est vrai, la plupart des fonctionnalités que j'apprécie dans Arc, mais il manque encore à mon goût un certain niveau de raffinement et de personnalisation. Pourquoi j'ai opté pour Microsoft Edge , vous comprendrez peut-être que j'ai eu l'impression de plonger dans la gueule du loup en installant Microsoft Edge sur mon Mac. Pourtant, je dois bien l'admettre, la dernière version du navigateur conçu à Redmond fonctionne parfaitement et coche (presque) toutes les cases. Je me mords encore un peu les joues devant l'impossibilité d'ouvrir plusieurs vues scindées (sinon en rusant) ou face à l'absence de plusieurs raccourcis pratiques (pour copier l'URL du site, pour ouvrir une vue scindée, justement…), mais j'ai rapidement retrouvé mes marques. J'ai l'impression de plonger dans un univers familier, celui de l'écosystème Microsoft. Je n'ai pas besoin d'installer une extension (j'en ai suffisamment) pour récupérer mes onglets verticaux, mon petit volet IA (Copilot, alimenté par ChatGPT-4o Turbo) est intégré. J'ajoute également que, si je travaille sur macOS, je joue sur un ordinateur Windows. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point Edge est indécrottablement incrusté dans l'OS de Microsoft. Deux fenêtres splitées, et une page YouTube ouverte dans la colonne latérale, auxquelles on ajoute un lecteur vidéo flottant. On est pas bien là ? © Pierre Crochart pour Clubic.co





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Navigateur Web Arc Microsoft Edge Zen Raccourcis Claviers Onglets Verticaux Confidentialité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Arrêt maladie : mon employeur peut-il mettre fin à ma période d'essai pendant mon congé ?Un arrêt maladie en période d’essai, et vous voilà bien embêté : votre employeur peut-il en profiter pour vous remercier ? Tout dépend de la cause de votre absence.

Lire la suite »

«Mon Ami Kim Jong-un», touche pas à mon despoteDans un récit graphique documenté et nuancé, nourri de rencontres, Keum Suk Gendry-Kim raconte l’emprise de la guerre et de la division dans la péninsule pour esquisser le portrait du secret dirigeant nord-coréen.

Lire la suite »

Zoé Adjani : «Mon fantôme préféré est celui de mon père qui m’accompagne sans cesse»La comédienne joue actuellement dans la pièce d’Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, au Théâtre des Gémeaux Parisiens. Lors de l’émission «Conversations», elle évoque son nouveau rôle.

Lire la suite »

Mon premier amour : «Je me souviens du moment précis où mon ventre a touché le sien»Pour célébrer l’amour comme il se doit, revenons au jour où nous l’avons découvert dans les bras d’une personne qui nous aimait en retour. Aujourd'hui, Samuel, 27 ans, raconte son amour avec Alicia, qui l’a accompagné de ses 15 à 25 ans.

Lire la suite »

Mon Incroyable Repreneur s’inscrit dans la continuité de Mon Centre-Ville a un incroyable commerceÀ l’occasion du lancement du projet Mon Incroyable Repreneur dans le Cœur de Lozère, Élizabeth Minet-Treneule a rappelé le succès du projet Mon Centre-Ville a un incroyable commerce (MCVAIC), organisé à Mende en 2019 et en 2022.

Lire la suite »

Game Assist arrive enfin en version stable sur Microsoft EdgeLa fonctionnalité Game Assist de Microsoft Edge, initialement disponible en version bêta, est désormais accessible à tous les utilisateurs de Windows 11. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d'accéder à des guides contextualisés, d'utiliser la navigation simplifiée et d'accéder rapidement à leurs favoris, le tout sans quitter l'écran de jeu.

Lire la suite »