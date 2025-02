Moments Gênants et Corrections dans Quotidien

Cet article relate deux moments embarrassants et une correction d'information survenus lors d'émissions de Quotidien sur TMC. Le premier moment concerne l'échange entre Yann Barthès et Marianne James qui tourne court après une blague sur Céline Dion. Le second moment implique Zaz qui rectifie plusieurs erreurs concernant son parcours artistique rapportées par Yann Barthès.

Le 14 février 2025, dans l'émission Quotidien sur TMC, Yann Barthès a accueilli Marianne James pour promouvoir son spectacle musical, Tout est dans la voix. Après avoir diffusé une vidéo du président français Emmanuel Macron lors d'un meeting en 2016, où il criait de manière énergique, Marianne James a exprimé son avis : « Il pense que se dépasser, aller exploser sa voix en avant, non, c'est le contraire, il faut accueillir sa voix ».

Tout en admirant la voix puissante de Céline Dion, Yann Barthès a tenté une blague qui a malheureusement provoqué un moment de gêne. « Le meilleur album de Céline Dion, la voix est absolument gigantesque chez elle, c’est celui de Goldman qui lui a simplement dit ’Tu vas dé-chanter’. Il l’a fait chanter moins fort, moins aigu, moins signer de cabriole. Il faut savoir si la voix, c’est les jeux Olympiques... » a déclaré Marianne James avant d'être interrompue par Yann Barthès : « Ça fait longtemps qu’elle n'a pas vu Jean-Jacques Goldman ». Face au silence et au malaise ensuing, le présentateur a ajouté : « Bah... on peut rien dire sur Céline Dion en 2025 ». Marianne James, sans s'attarder sur cette remarque, a continué son propos : « En tout cas, quand on veut chanter français... »Le 29 janvier dernier, Zaz était invitée dans Quotidien aux côtés de Patricia Kaas. Elle a corrigé plusieurs erreurs concernant sa carrière. Yann Barthès a affirmé : « Vous avez été trouvée dans des cabarets ». Zaz l'a rapidement corrigé : « Ah non, moi j’ai fait du baluche, j’ai fait du bal populaire ». Yann Barthès a insisté : « On ne vous a pas repérée dans un cabaret à Tours ? ». Zaz a répondu catégoriquement : « Non, ça, ce n’est pas vrai. C’est marqué sur Wikipédia mais ce n’est pas vrai ». Le présentateur, toujours partant pour une discussion, a admis : « Ok, toutes mes infos sont pourries », avant de vérifier auprès de Patricia Kaas : « Patricia, on vous a bien repérée à Sarrebruck, dans un cabaret ? »





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Quotidien Yann Barthès Marianne James Céline Dion Zaz Patricia Kaas Embarras Corrections Divertissement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quiproquo hilarant entre Yann Barthès et Jesse Eisenberg sur le plateau de QuotidienSur le plateau de Quotidien, mardi 28 janvier 2025, Yann Barthès a accueilli l'acteur américain Jesse Eisenberg pour promouvoir son film A real pain. Un échange amusant entre les deux hommes a donné lieu à un quiproquo hilarant.

Lire la suite »

Yann Barthès et son humour récidiviste dans QuotidienYann Barthès ne change pas une séquence qui fonctionne ! Dans son émission Quotidien sur TMC, le présentateur a repris mot pour mot une séquence sur le Louvre, qui était déjà diffusée quelques jours auparavant. L’objectif ? Faire rire les téléspectateurs, et il a réussi !

Lire la suite »

Yann Barthès Ridiculise Emmanuel Macron Lors d'une Réunion sur l'Intelligence ArtificielleYann Barthès a profité de son émission sur TMC pour se moquer d'Emmanuel Macron lors d'une réunion sur l'intelligence artificielle. Le présentateur a notamment ironisé sur les gestes du président et son jonglage entre le français et l'anglais.

Lire la suite »

Sophie Marceau : Yann Barthès se paie un chouïa la tête de l’actrice dans sa chronique et c’est totalement gratuitMercredi 5 février 2025, Yann Barthès présentait un nouveau numéro de Quotidien, sur TMC. Au lendemain de la présentation du Pavillon France à l’Exposition universelle, Yann Barthès s’est gentiment moqué de Sophie Marceau.

Lire la suite »

Attaque grossophobe dans Quotidien ? Devant Artus, Yann Barthès sort les (méga) ramesLundi 3 février, Artus était invité dans Quotidien sur TMC. Au cours de l’émission, Yann Barthès a commis une maladresse en s’adressant à l’acteur.

Lire la suite »

“Les gens qui nous ch*ent dessus” : dans Quotidien, Yann Barthès n’y va pas de main morteSur le plateau de Quotidien, ce 4 février 2025, Yann Barthès n'a pas hésité à faire une remarque étonnante lors d'une interview.

Lire la suite »