Découvrez les offres Black Friday sur le tire-lait Momcozy M5 Smart Double. Jusqu'à 30% de réduction et 120 sacs offerts pour un confort optimal.

Le tire-lait sans fil Momcozy M5 Smart Double fait l'objet d'une demande intense dès le début du mois, se vendant par palettes entières sur le marché. Cette technologie répond aux besoins des femmes actives en offrant une solution d'allaitement pratique et sans effort. Lors du Black Friday, le site officiel de Momcozy propose une offre spécifique sur cet appareil connecté et ses accessoires.

Offre Black Friday et économie réalisée

Pendant la période du Black Friday, Momcozy applique une promotion de 30 % sur son tire-lait M5 Smart Double mains libres. Cette remise s'accompagne de l'inclusion de 120 sacs de conservation pour le lait maternel dans le pack. Selon les informations disponibles, cette combinaison permet aux acheteurs de réaliser une économie d'environ 70 euros. Cette réduction s'applique spécifiquement sur le site officiel de la marque Momcozy.

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Confort et innovation technologique

Cet appareil est conçu pour transformer l'allaitement en un moment agréable et non contraignant. La teterelle DoubleFit brevetée utilise un silicone à rebord double qui s'adapte à la poitrine de la mère. Cette conception vise à offrir un confort exceptionnel tout en imitant la succion naturelle de la bouche du bébé. L'appareil dispose de trois modes et de neuf niveaux de succion réglables.

Contrôle intelligent et maniabilité

Le dispositif est entièrement connecté et contrôlable depuis un smartphone grâce à une application dédiée. Cette fonctionnalité garantit une totale liberté d'action en laissant les mains libres. Le matériel est léger et facile à manipuler, ce qui permet aux utilisatrices de rester maîtresses du processus. Il est composé de seulement quatre pièces distinctes, ce qui simplifie considérablement le nettoyage.

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Gestion et suivi du lait maternel

Les 120 sacs de conservation inclus dans le pack sont très résistants et dotés d'une double fermeture zippée. Chaque sac dispose d'un indicateur de température du lait pour faciliter le suivi et la gestion des réserves. Cette approche assure une conservation optimale et une sécurité alimentaire pour le nourrisson. L'ensemble de ces éléments répond aux exigences des besoins quotidiens des mères.

Contexte médiatique et autres actualités

Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Par ailleurs, le maire d'Orléans a estimé que le préfet Hugues Moutouh a eu la classe de démissionner suite à des soupçons de fuite vers le Rassemblement National. D'autres sujets politiques incluent les propositions de Manuel Bompard sur les parrainages et les déclarations de François Hollande sur la présidentielle 2027.

Conclusion sur la promotion

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération en cas d'achat via les liens intégrés dans cet article.