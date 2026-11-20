La ville de Moissy-Cramayel renforce la sécurité avec de nouveaux agents, des horaires élargis et le rappel à l'ordre pour lutter contre l'incivylité.

Le conseil municipal de Moissy-Cramayel a validé lors de sa dernière réunion un plan d'action ambitieux visant à renforcer la sécurité publique dans la commune. Cette décision marque la concrétisation des engagements de campagne pris par la liste " Moissy pour tous ", dirigée par la maire Line Magne, pour améliorer la tranquillité des habitants et la présence policière sur le territoire communal.

Extension des horaires de présence policière

La Ville de Moissy-Cramayel modifie significativement les plages horaires d'intervention de sa police municipale pour couvrir des créaux plus étendus et adaptés aux besoins réels de la population. Cette réforme, longtemps travaillée par l'exécutif municipal, vise à trouver un équilibre entre les attentes des résidents et les conditions de travail des agents, après près de deux années de réflexions préalables. Désormais, les agents de la police municipale interviendront du lundi au jeudi jusqu'à 21 heures, ainsi que les dimanches et la plupart des jours fériés. En hiver, la fin de service était fixée à 21 heures, tandis qu'elle atteignait 23 heures en été, selon le dispositif précédent qui s'étendait du lundi au samedi.

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Renforcement des effectifs et nouveaux outils

La stratégie de la Ville s'appuie également sur le recrutement de deux nouveaux policiers municipaux, annoncés pour le début de l'année 2027, sous réserve de l'adoption du budget municipal prévue en décembre. Actuellement, les onze agents en poste incluent trois agents de surveillance de la voie publique, un responsable administratif et le personnel des écoles rattaché à la structure.

Outre l'expansion des effectifs, la maire Line Magne a présenté le " rappel à l'ordre " comme un nouvel instrument juridique. Cette procédure permet au maire de convoquer les auteurs d'incivilités pour leur signifier leurs obligations civiques, facilitant ainsi la coordination avec le procureur de la République du tribunal judiciaire de Melun dans le cadre du contrat intercommunal de sécurité de Sénart.

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Stratégie de prévention et avis divergents

La municipalité a clairement indiqué son rejet de la médiation classique comme solution principale, citant l'expérience passée avec le dispositif " grands frères " comme étant peu concluante. Line Magne privilégie plutôt l'action terrain menée par les animateurs du service jeunesse dans les cours d'écoles et de collèges, complémentaires au maintien de l'ordre traditionnel.

Cette orientation a suscité des abstentions parmi les élus de l'opposition, qui estimaient qu'il aurait été préférable de miser davantage sur le travail de médiation sociale. En réponse, l'exécutif municipal a réaffirmé sa conviction que la présence policière accrue et les outils juridiques modernes constituent la réponse la plus efficace face à l'insécurité ressentie par les citoyens.

Investissement dans la vidéosurveillance et accès au poste

Le déploiement de la vidéosurveillance constitue une troisième colonne de cette politique de sécurité, avec la ville passant de trente à quarante caméras actuelles, et visant cinquante équipements à l'horizon de la fin du programme. Ces mesures s'ajoutent à la disponibilité du poste de police municipal situé au 306 avenue Philippe-Bur, accessible au public aux horaires spécifiques indiqués par la mairie pour tout contact ou dépôt de plainte.