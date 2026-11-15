Moissac : Collecte de 335 000 euros pour la Maison des enfants cachés

L'association de Moissac lance une collecte de 335 000 euros avec la Fondation du patrimoine pour acquérir l'hôtel particulier refuge de 372 enfants juifs. Un don de la SNCF de 50 000 euros a déjà été reçu.

L'association de la Maison des Enfants Cachés de Moissac, située dans le Tarn-et-Garonne, a officiellement déclenché une vaste campagne de financement participatif. Cette initiative ambitieuse vise à rassembler 335 000 euros pour acquérir un hôtel particulier historique situé sur le quai du Port. Cet édifice majeur a servi de refuge sécurisé pour 372 enfants juifs durant la période tragique comprise entre 1939 et 1943. L'objectif principal est de transformer cette demeure en un espace mémoriel doté d'une réputation internationale, dédié à la préservation de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

Mécanisme du financement et partenaires clés

La collecte est menée en étroite collaboration avec la Fondation du patrimoine, qui héberge actuellement la plateforme de don depuis une semaine. Cette association stratégique permet de sécuriser les contributions des citoyens et des entreprises tout en garantissant la transparence de l'opération. Un soutien financier significatif a déjà été obtenu, marquant un début encourageant pour le projet mémoriel. La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) a ainsi versé un don de 50 000 euros pour contribuer à la réussite de cette acquisition cruciale pour la cité.

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Positions des acteurs et mobilisation citoyenne

Marion Decôme, responsable de l'association, souligne la nature lumineuse de ce lieu, idéal pour aborder le sujet sensible de la Shoah. Elle explique que l'existence de cette maison a permis de sauver les jeunes qui y ont séjourné. L'engagement des fondateurs Shatta et Bouli Simon, anciens directeurs du lieu sous l'Occupation, reste au cœur du projet. Leur héritage historique pèse lourdement sur la décision de sauvegarder ce patrimoine. La mobilisation a été immédiate face à la mise en vente du bâtiment en juin dernier, impliquant rapidement le sous-préfet de Castelsarrasin et le ministère des Armées.

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Impact patrimonial et étapes futures

La maison vient d'être inscrite au titre des Monuments historiques, ce qui complexifie la situation en augmentant son attractivité pour les acquéreurs privés. Ce classement ouvre néanmoins la voie à des aides financières potentielles pour la restauration du site. L'association dispose désormais d'un délai de six mois grâce à un engagement d'achat signé chez le notaire. Ce temps imparti est essentiel pour finaliser la collecte et éviter toute acquisition extérieure qui empêcherait la création de l'espace de mémoire. Si les objectifs sont atteints, l'ouverture au public est prévue pour 2028.