La commission rejette les comptes de campagne de Séverine Laurent à Moissac. Les opposants politiques dénoncent un amateurisme et un manque de sérieux dans la gestion financière.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a officiellement rejeté les comptes de campagne de Séverine Laurent le mardi 10 novembre 2026. Cette décision concerne sa candidature aux élections municipales de 2026 à Moissac, dans le département du Tarn-et-Garonne. L'annonce a immédiatement provoqué une vive réaction de la part de ses adversaires politiques qui dénoncent un manque de rigueur.

Procédure financière irrégulière et réactions immédiates

Le rejet administratif pointe du doigt des dépenses assumées initialement sur le compte bancaire personnel de Gérard Vallès, le mandataire financier de la candidate. Selon les documents soumis à l'instance de contrôle, M. Vallès s'est remboursé immédiatement via le budget de campagne de Mme Laurent. Cette pratique, bien que contestée par l'intéressée qui parle d'erreur technique, est jugée inacceptable par l'ensemble de la classe politique locale. Les opposants soulignent que cette situation n'est pas anodine et reflète une gestionhasardeuse des deniers publics.

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Romain Lopez, maire de Moissac, a été le premier à commenter cette invalidation. Il qualifie la situation d'amateurisme inqualifiable pour une candidate qui se présente déjà à plusieurs reprises devant les urnes. Le maire rappelle que seulement environ 3,5 % des comptes de campagne sont rejetés sur l'ensemble du territoire national. Il estime donc que ce rejet constitue un fait exceptionnel et significatif de la gestion des finances par l'équipe de Mme Laurent. L'ex-collaborateur de Marion Maréchal-Le Pen insiste sur l'aspect rare de ce type de sanction administrative.

Critiques politiques et contradictions des opposants

Par ailleurs, M. Lopez déplore les contradictions de sa rivale politique. Il note que chaque semaine, Mme Laurent lui adresse des missives péremptoires pour lui donner des leçons de gestion administrative et juridique. Elle multiplie les recours administratifs auprès du préfet et du juge pour démontrer l'amateurisme de la municipalité. Le maire de Moissac conclut que cette attitude est d'autant plus surprenante que les comptes de sa propre ville ont été validés, contrairement à ceux de sa concurrente. Il assure que la municipalité ne gère pas les finances communales de manière aussihasardeuse.

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Dun côté, Hammami, tête de liste de Moissac fièr.e.s et solidaires, critique également la gestion financière de sa concurrente. Elle a démissionné du conseil municipal après les élections et met en avant le manque de sérieux de Mme Laurent. Pour elle, il s'agit d'argent public remboursé et le minimum attendu d'une future maire est une gestion impeccable. Elle se félicite que ses propres factures aient été intégralement remboursées grâce au savoir-faire de son parti politique. Cet exemple contraste avec les difficultés rencontrées par l'Union citoyenne moissagaise.

Précédents historiques et impact électoral

Les critiques s'appuient également sur des antécédents électoraux. En 2021, lors des élections départementales, Séverine Laurent avait obtenu 11,25 % des suffrages en faisant équipe avec Ignace Vela. À cette occasion, elle n'avait pas été intégralement remboursée de ses dépenses. Ignace Vela a dépensé 3 814 euros et avait été devancé par Mme Laurent lors du seul tour de scrutin. Ce précédent est régulièrement invoqué par ses adversaires pour souligner une tendance récurrente dans la gestion des campagnes électorales de la candidate. Ils estiment que la leçon n'a pas été tirée.

Le résultat de la liste Un autre avenir, recueillant 8,5 % des voix, est également cité comme élément de contexte. Le benjamin des têtes de liste tonne contre cette gestion hasardeuse. Il trouve cela révélateur et inquiétant qu'une personne prétendant être premier magistrat de la ville de Moissac soit aussi peu scrupuleuse. Chaque candidat s'engageant connaît les règles strictes de financement. La réitération de ces erreurs, malgré l'expérience acquise, nourrit la méfiance des électeurs et des pairs politiques dans la région. La situation reste ouverte suite à ce rejet officiel.