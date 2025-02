Mois du Cœur 2025 : Sensibiliser et Prendre soin de son Cœur

La Fondation Cœur & Recherche lance la deuxième édition du Mois du Cœur en 2025 pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires et encourager des habitudes de vie plus saines.

Chaque année, les maladies cardiovasculaires causent plus de 140 000 décès en France. Ce fléau, souvent sous-estimé, touche pourtant tout le monde. En 2025, la Fondation Cœur & Recherche lance la deuxième édition du Mois du Cœur, une initiative qui vise à sensibiliser le grand public à l'importance de la prévention et de la recherche dans ce domaine.

Un mois dédié à la santé cardiaque La Fondation Cœur & Recherche souhaite faire du Mois du Cœur un événement aussi emblématique qu'Octobre Rose pour le cancer du sein. L'objectif est clair : mettre en lumière les maladies cardiovasculaires et encourager chacun à adopter des habitudes de vie plus saines. 7 habitudes qui nuiraient à votre cœur Selon une récente publication, certaines habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact néfaste sur la santé du cœur. Adopter un mode de vie plus équilibré peut réduire considérablement les risques de développer des pathologies cardiovasculaires. Le 14 Février : une journée pour dire'Je t'aime' à son cœur Le point culminant du Mois du Cœur est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. La Fondation invite les Français à exprimer leur amour pour leur cœur par un geste simple et symbolique : Une mosaïque de toutes ces photos sera ensuite publiée par la Fondation, pour rappeler l'importance de la prévention et de la sensibilisation. L'urgence d'une prise de conscience Les maladies cardiovasculaires représentent un véritable enjeu de santé publique : Face à ces chiffres alarmants, le Mois du Cœur est une occasion idéale pour rappeler que la prévention est essentielle. Le Mois du Cœur nous rappelle que notre cœur est précieux : prenons-en soin, aujourd'hui et tous les jours





