Mohamed Bouhafsi : un combat pour l'égalité des chances

Mohamed Bouhafsi, journaliste et producteur français, se penche sur les banlieues à travers son documentaire « La banlieue c'est le paradis » diffusé sur France 2 le 18 février. Il dénonce les clichés récurrents et propose un regard plus nuancé sur ces quartiers souvent stigmatisés. Son parcours personnel, marqué par la discrimination, témoigne de la nécessité de lutter pour l'égalité des chances.

Mohamed Bouhafsi est un journaliste et producteur reconnu pour son engagement et sa détermination. Chroniqueur emblématique de l'émission C à vous sur France 5, il est également le co-directeur général de Troisième Œil Productions. Son documentaire, La banlieue c'est le paradis, sera diffusé en prime time sur France 2 le 18 février prochain. Ce projet personnel revisite 70 ans d'histoire sur les banlieues, loin des clichés habituels.

Dans un entretien accordé à La Tribune le dimanche 16 février, il défend une vision plus nuancée et réaliste des quartiers populaires. « Quand on regarde la télévision, on a l'impression que la banlieue, ce sont des scènes de combat, des fusillades et des émeutes », a-t-il remarqué, avant d'ajouter: « En réalité, dans 99 % des cas, ce ne sont pas des zones de non-droit ». Avec son documentaire, il espère interpeller les spectateurs sans tomber dans un discours partisan. « Cette fresque, je l'ai voulue fédératrice et républicaine, ni de gauche ni de droite. Et surtout pas moralisatrice ». Mohamed Bouhafsi, malgré ses réussites actuelles, n'a pas eu un parcours facile. Au début de sa carrière, il a été victime de discrimination. Un haut responsable de Radio France lui avait demandé de changer de prénom pour pouvoir passer à l'antenne. Une requête qu'il a refusée sans hésiter: « Moins d'un an après, je débutais sur RMC. Je lui ai envoyé mon premier passage à l'antenne avec un mot où j'ai écrit: 'Je m'appelle Mohamed et c'est comme ça'. »Si Mohamed Bouhafsi a réussi à s'imposer dans un milieu fermé, il sait que le combat pour l'égalité des chances est loin d'être terminé. « Ce n'est pas fini, il faut se battre. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé et c'est tous ensemble que l'on y arrivera ». Pour lui, la solution est l'éducation. « Les dirigeants successifs se sont trop concentrés sur les questions de sécurité et d'immigration. Il faut remettre l'école au cœur des politiques publiques, surtout pour les petites classes », a-t-il assuré.





