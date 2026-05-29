Moha La Squale en détention provisoire : le rappeur sera bientôt jugé pour des faits de violences volontaires

Le rappeur Moha La Squale a été placé en détention provisoire pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse. Il sera jugé le 7 août prochain.

Moha La Squale est en détention provisoire. Le rappeur sera bientôt jugé pour des faits de violences volontaires sur deux femmes. Moha La Squale a été placé en détention provisoire a indiqué ce vendredi 29 mai 2026 le tribunal correctionnel de Paris.

Le rappeur doit être jugé en août prochain pour des faits de violences volontaires sous l'emprise de l'alcool, dénoncés notamment par deux femmes. C'est aux alentours de 4 heures du matin le mercredi 27 mai que les voisins de Mohamed Bellahmed, de son vrai nom, ont appelé les policiers pour leur signaler que Moha La Squale était 'alcoolisé' au moment de sa garde à vue.

Le rappeur s'est alors enfui par les toits de son immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris avant d'être rattrapé par les policiers et placé en détention provisoire en attente de son jugement le 7 août prochain pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse et en récidive légale. La justice a estimé que l'affaire nécessitait des éléments complémentaires, notamment une expertise psychiatrique du rappeur, afin d'éclaircir les faits et d'en découvrir davantage sur le profil de l'accusé.

Avant son arrestation, Moha La Squale s'était présenté sur les réseaux sociaux avec une jeune femme dénudée. Il avait alors conservé l'anonymat de cette dernière en cachant son visage. Cette dernière pourrait être la femme prise en charge par les enquêteurs.

Ce que l'on sait, c'est que la femme retrouvée au domicile du rappeur a affirmé connaître le mis en cause depuis quelques jours, et avoir passé la soirée chez lui avec une autre femme, qui avait consommé de la cocaïne avant de quitter les lieux. La justice devra désormais déterminer les circonstances exactes des faits reprochés au rappeur, qui reste présumé innocent jusqu'à son jugement prévu en août prochain donc.

Moha La Squale placé en détention provisoire pour violences volontaires en état d'ivresse, le rappeur sera jugé le 7 août





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